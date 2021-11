Nei cimiteri di Gallarate iniziano le estumulazioni, si inizia da Arnate

Alla scadenza delle concessioni ventennali iniziano, a Gallarate, le estumulazioni di feretri, destinati alla cremazione.

Le operazioni riguardano 115 sepolture ad Arnate a partire dal 22 novembre, da gennaio si proseguirà poi con gli altri cimiteri cittadini, il monumentale e quelli di Cedrate, Crenna e Cajello.

Le estumulazioni si svolgono secondo le norme regionali di riferimento e sulla base di deliberazione della Giunta Comunale del dicembre 2020. L’assessore Rech ricorda che sono stati effettuati nel tempo diversi avvisi pubblici, già a partire dal 2014 e poi dal 2020 in albo pretorio, fino al giugno 2021 con l’ultimo avviso.

«L’avviso pubblico prevede, ai sensi della normativa vigente, la scelta da parte dell’Amministrazione di procedere alla cremazione dei resti indecomposti e che il totale disinteresse da parte dei famigliari è considerato assenso alla cremazione. Le concessioni i cui defunti tumulati hanno superato i 20 anni di tumulazione saranno aperti, procedendo alla estumulazione e apertura del feretro; nel caso di presenza di un resto indecomposto, lo stesso sarà collocato in cassa in cellulosa compressa previo avvolgimento nel lenzuolo/sacco in MaterBi e successivamente avviato al tempio crematorio».

Le ceneri saranno riconsegnate al cimitero interessato: tumulate in concessioni laddove vi è stato la richiesta specifica da parte dei famigliari, oppure in deposito per 90 giorni e successivamente conferite al cinerario comune del cimitero di Cedrate.

Nel caso di rinvenimento di ossa, le stesse non verranno invece avviate a cremazione e seguiranno le stesse procedure delle ceneri.

Tutta l’attività cimiteriale sarà svolta dallaSocietà Eureka appaltatore per la gestione cimiteriale .

Il trasporto dei feretri, cremazione, fornitura della urna cineraria e rientro ceneri è svolta dalla Società SCV di Varese. La cremazione avverrà nel Tempio Crematorio del cimitero di Giubiano del Comune di Varese. Il trasporto, il deposito e cremazione dei resti indecomposti viene effettuato nei tempi più brevi possibili ferme naturali impedimenti contingenti.

Per le operazioni di estumulazione e la successiva cremazione, fino alla consegna dell’urna cineraria, saranno messi in atto tutte le procedure legislative previste per la tracciabilità del defunto garantendo altresì la dignità del defunto.

Come detto si parte dal cimitero di Arnate: si procederà con una media di sedici estumulazioni al giorno, è preventivato il termine delle operazioni per il giorno 12 dicembre 2021.

Per i restanti cimiteri (centro, Cajello, Crenna e Cedrate) si parla di circa 145 defunti: la data di inizio delle operazioni di estumulazione è prevista per il 10 gennaio 2022 con la medesima media giornaliera di intervento e si prevede come termine dei lavori il 30 gennaio 2022.