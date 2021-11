Nel rione Ceppine di Tradate un omaggio in formato street art a Maria Montessori

Dal degrado alla bellezza, con un messaggio educativo e un omaggio a Maria Montessori, usando il linguaggio dei colori e della street art. Succede al rione Ceppine di Tradate, dove venerdì mattina nei pressi della scuola elementare Gianni Rodari è stata inaugurata un’opera dedicata alla famosa educatrice.

Il supporto dell’opera è una cabina elettrica di E-distribuzione, che da anonima e imbrattata da scritte, è diventata un piccolo capolavoro di disegni e colori, grazie alle artiste Mariangela Sapia e Manuela Marrello (nella foto) con la collaborazione dell’associazione storico-culturale Quelli delle Ceppine.

Il murales rende omaggio alla pedagoga italiana che rinnovò l’insegnamento, sviluppando un particolare metodo che si applicò inizialmente in Italia e più tardi in tutto il mondo. La cabina elettrica su cui è stata realizzata l’opera è al servizio della scuola e delle residenze della zona, e l’inaugurazione è diventata un momento di partecipazione della scuola e del quartiere, con la presenza di tutti gli alunni, di diversi rappresentanti del Comune e dell’associazione, oltre che delle due artiste che hanno colto l’occasione per “seminare” buone idee verso i ragazzini, così come rappresentato nell’opera realizzata.

«E-Distribuzione ha da sempre una presenza diffusa sul territorio al quale abbiamo il compito di assicurare la fornitura di energia elettrica con alti standard di qualità e con un approccio sostenibile – ha detto Carlo Andrea Genestrini, responsabile della zona Varese di E-Distribuzione – Queste iniziative, grazie alle quali stiamo riconvertendo le nostre cabine elettriche in opere di pregio, impreziosiscono l’architettura urbana a beneficio di tutti e valorizzano messaggi importanti anche per i cittadini del futuro».

La cabina elettrica prima dell’intervento delle artiste Mariangela Sapia e Manuela Marrello