“Nella Musica”, a La Tela di Rescaldina la mostra personale del fotografo Gian Maria Garuti

Un viaggio nella musica per immagini. L’osteria sociale del buon essere La Tela di Rescaldina ospita fino al 26 novembre la mostra personale del fotografo Gian Maria Garuti “Nella Musica”. Sabato 20 novembre alle 18, in programma l’incontro con l’autore con aperitivo.

Organizzata in collaborazione con l’associazione culturale Helianto di Rovello Porro, “Nella Musica” è una mostra che unisce diversi momenti di musica, ritratti nel corso di concerti live, festival musicali o durante le prove, prima di esibirsi. Foto di musicisti che amano la musica e che trasmettono questa passione in ogni momento della loro vita. Musicisti che Garuti ha avuto il piacere di incontrare, talvolta anche solo per un momento, altre volte in modo continuativo, ma sempre dove al centro è stata posta l’emozione. Negli scatti presentati, come ricorda lo stesso fotografo «ci sono persone a cui, una volta sul palco, gli occhi brillano per la gioia: un sentimento che traspare in modo evidente, sia che calchino palcoscenici importanti che quelli di piccoli club. Sono artisti che, senza dubbio, in questi anni mi hanno regalato immense emozioni. Non posso quindi che ringraziare in ordine sparso le band: Trixxx, The Unders, Medulla, Io?Drama, Sue, Milanoans e i solisti Pellegatta, Greta Bragoni, Mentesana, Stefy Murru, Mila Trani, Traorè».

La mostra è visitabile negli orari di apertura de La Tela. Ingresso libero con green pass.