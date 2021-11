“…nemmeno un fiore” evento riflessione a Ferno contro la violenza alle donne

In occasione della Giornata contro la Violenza sulle donne, l‘Assessorato alla Cultura di Ferno propone l’evento-riflessione “…nemmeno con un fiore” di e con Barbara Pedrina e Debora Italiano e al pianoforte Debora Nigro.

La rappresentazione teatrale è in programma per venerdì 3 dicembre ore 20.45 nella Sala Consiliare di via Roma 51.

L‘ingresso è gratuito, con prenotazione al numero di telefono 0331 242283 o alla mail socioculturale@ferno.gov.it, con green pass obbligatorio.