Niccolò Invidia: “Fate ripartire il tavolo Italia – Svizzera sui trasporti transfrontalieri”

Niccolò Invidia deposita un’interrogazione per il trasporto transfrontaliero.

Il parlamentare varesino, capogruppo Cinquestelle nella commissione lavoro alla Camera, chiede con il documento una ripresa del tavolo di lavoro con la Svizzera per il cabotaggio di trasporto transfrontaliero

«Il disagio che le regioni frontaliere dell’Italia e della Svizzera vivono per l’intenso traffico transfrontaliero di passeggeri su strada è ormai divenuto critico. E’ certamente interesse di ambe i Paesi negoziare un accordo che permetta il cabotaggio internazionale su strada (di norma vietato) per i passeggeri a livello regionale». ha dichiarato in una nota dopo la consegna.

«L’interrogazione depositata vuole concentrare l’attenzione dei Ministeri coinvolti sulla ripresa del tavolo di lavoro con la Svizzera, chiedendo il rilancio del dialogo tra le parti sociali, nonché misure mirate ad accompagnare il processo di apertura al cabotaggio di trasporto transfrontaliero passeggeri su strada ed i cambiamenti ivi implicati».

Agli inizi del 2018, l’Italia ha infatti chiesto ed ottenuto dall’Unione Europea parere favorevole per negoziare un accordo con la Svizzera che permetta operazioni di cabotaggio nell’ambito di servizi di trasporto internazionale di passeggeri a mezzo autobus nelle rispettive regioni frontaliere dell’Italia, (Piemonte, Lombardia e le regioni autonome Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige), e della Svizzera, purché non vi sia alcuna discriminazione fra i trasportatori stabiliti nell’Unione, né distorsione della concorrenza, tavolo che ha subito uno stop nel 2019, anche a causa della pandemia.