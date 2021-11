Nicola Laurenza: “Sotto l’albero brilla il gioiello sostenibile”

Sotto l’albero e sulla tavola: il prossimo Natale sarà green. Lo confermano tutte le previsioni sui comportamenti d’acquisto dei consumatori tra cui quella di Veepee, nome di riferimento nell’e-commerce in Europa: l’81 % degli italiani è disposto a spendere di più per un regalo sostenibile.

“E’ partito il conto alla rovescia e la corsa al regalo è iniziata. Per un settore come il nostro, questo periodo prenatalizio è particolarmente caldo e, soprattutto, è piuttosto indicativo degli andamenti del mercato.” A raccontarci il Natale di Oro in Euro, l’azienda specializzata nella compravendita di oro e preziosi, nata a Varese 20 anni fa, è Nicola Laurenza, cadrezzatese, ideatore di un progetto che ormai conta quasi 60 negozi su tutto il territorio nazionale e non solo.

Come sarà il Natale secondo Laurenza?

“Non sono io a indicare previsioni, ma i comportamenti dei consumatori, come quelli raccontati dalla ricerca di Veepee, Klarna ed altri. Oggi, finalmente, si parla tanto di sostenibilità e questo si ripercuote nelle proposte dei grandi brand – pensiamo al tessile e a tutti i capi prodotti con materiale riciclato! – ma anche nei dettagli, ad esempio nella ricerca di confezioni regalo ecocompatibili. Largo quindi allo shopping sostenibile. Nel nostro settore, questo significa, prima di tutto, educare il consumatore ad un acquisto più sostenibile, a comprendere cioè che le scelte green devono riguardare prima ancora dei prodotti, le abitudini e i processi. Pensiamo al gioiello rigenerato, il nostro cavallo di battaglia e un impegno concreto: così come accade per i prodotti hi-tech, è possibile recuperare vecchi gioielli, dando loro nuova vita, bellezza e valore, tanto da poter essere rimessi sul mercato, ad un prezzo vantaggioso. In questo caso, poter partire da materiale già lavorato consente anche di risparmiare alcuni passaggi tipici della produzione, evitando il dispendio energetico e i processi produttivi, con il risultato di un impatto pari a zero. Da un punto di vista estetico il gioiello rigenerato non ha nulla da invidiare ad uno nuovo: l’arte di un bravo Mastro Orafo è, infatti, in grado di creare un pezzo straordinario, unico e originale”

Quindi qual è la proposta natalizia di Oro in Euro?

“La nostra proposta per la regalistica risponde alle attese di questo momento storico e al nostro percorso aziendale: Oro in Euro nasce da una intuizione e da una scelta coraggiosa, quella di creare qualcosa che prima non c’era. E’ il nostro core, il nostro stile. Per i regali di Natale il nostro consiglio è di pensare a regali che siano unici, coraggiosi, ma soprattutto etici.”

Quindi il regalo perfetto è etico?

“Veniamo da quasi due anni impegnativi sia da un punto di vista psicologico che economico: il tema dei rincari delle materie prime e delle bollette è all’ordine del giorno. E’ normale e sano valutare attentamente le proprie scelte in tema di regali. Non esiste il regalo perfetto, ma quello che fa stare bene chi lo riceve e chi lo fa. Il consiglio, in un momento storico come questo, è di investire in qualcosa che nello stesso tempo colpisca il cuore, resista al tempo e alla memoria: come non pensare ad un gioiello? Un oggetto personale, perfetto per ogni età e gusto, una coccola in questo momento difficile ma insieme qualcosa che gli sopravvive. Per Natale, come Oro in Euro, abbiamo pensato ad una promozione su misura For You(r) Christmas: un programma personalizzato con sconti pensati proprio per la regalistica, che potete scoprire sia on line che nei nostri punti vendita dal 1 al 31 Dicembre. Abbiamo poi pensato ad un programma di shopping semplice insieme a Klarna, il noto operatore del settore finanziario, per permettere ai clienti una rateizzazione a costo zero”.

In generale quali sono le tendenze attuali del gusto in tema di gioielli?

“Le tendenze 2021 parlano chiaro: non esiste lo stile perfetto, esiste il proprio. Bandite le regole per design, geometrie, forme, dimensioni e persino abbinamenti, il gioielli contemporanei raccontano proprio questo bisogno di libertà, di sentirsi a proprio agio con qualcosa che piace e ci caratterizza. Le nostre linee di gioielleria raccontano proprio questo! Come orientarsi allora? A volte è il gusto personale ad aiutare il consumatore. Altre serve un consiglio. Per questo abbiamo pensato ad un servizio di Personal Shopper a disposizione del cliente per poter esaudire ogni richiesta.”