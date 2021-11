Chi è Nicoletta San Martino: il nuovo assessore ad ambiente, sostenibilità sociale ed economia circolare di Varese

E’ una “debuttante” in politica, poiché alla sua prima esperienza amministrativa. Ma Nicoletta San Martino porta con se non solo un’importante pacchetto di voti (180) ma anche un’esperienza che l’ha portata a diventare assessore per una delega che prima non c’era, quella alla Tutela Ambientale, Sostenibilità Sociale ed Economia Circolare.

Non sono in molti però a conoscerla: l’abbiamo perciò contattata per sapere da lei le prime informazioni sulla sua attività politica e su come affronterà la sua vita amministrativa.

Innanzitutto: come è cominciata la sua attività politica?

«E’ cominciata due anni fa, ma arriva da una storia piu lunga, non politica – spiega San Martino – Ho cominciato tempo fa a lavorare nell’ambito di “Non solo pane”, associazione che raccoglieva alimenti a lunga conservazione da distribuire alle famiglie assistite. Nel 2014 è cominciato però un progetto di recupero di frutta fresca eccedente, che abbiamo deciso di trasformare in marmellate da mettere nei pacchi delle persone che assistiamo. La realtà si chiama “Il Dono“, e ho cominciato fin da subito a coordinarla io. Grazie a questa attività ho conosciuto l’onorevole Maria Chiara Gadda, che all’epoca stava studiando la sua legge contro lo spreco alimentare, con un metodo che ho apprezzato moltissimo e che le ho visto applicare in tutto ciò che affronta: prima ascoltando e vedendo le realtà, poi scrivendo la legge. Da quando è stata approvata la legge, lei l’ha promossa e raccontata in giro per l’Italia e spesso mi ha chiesto di accompagnarla, visto che Il Dono era l’applicazione perfetta delle norme che aveva fatto approvare. Li ci siamo conosciute, ed è nato dialogo che è sfociato prima nella richiesta di guidare un tavolo di coordinamento del terzo settore di Italia Viva, poi la richiesta di candidarmi in “Lavoriamo per Varese”. Il tavolo a cui mi ha invitato è stato molto proficuo: è stato possibile fare rete davvero e lavorare insieme con diverse realtà. La lista Lavoriamo per Varese si è rivelata davvero civica, con un progetto ben preciso aperto e riformista destinato a non morire con le elezioni: perciò sono contenta di avere accettato. Quello che non mi attendevo però era il risultato: non pensavo certo di arrivare a 180 preferenze, anche perchè non ho fatto una campagna “classica” ma piu che altro ho cercato di contattare e ascoltare piu gente possibile: non si trattava, tra l’altro di un modo di fare campagna elettorale, ma semplicemente il mio modo di essere, e questo mi è stato evidentemente riconosciuto».

Come è nata la delega del suo assessorato, che non è un assessorato all’ambiente “classico” ma che coinvolge anche l’economia circolare?

«Si tratta di un assessorato molto innovativo, in effetti: prima in questa formula non c’era. Non si tratta di un semplice assessorato all’ambiente: questa delega è molto più ampia e prende tutti i temi della sostenibilità, che sono punti cardine del PNRR, il che mi carica anche di molte responsabilità. Sono però contenta che sia strutturato in questo modo perchè potrò fare buon uso delle mie competenze ».

Come si esprimerà il suo assessorato?

«In realtà, in questo momento la mia priorità è conoscere la realtà dell’assessorato, le persone che ci lavorano e i funzionari. E’ importante per me farmi un’idea di quello che è stato fatto, cosa c’è ancora da fare, cisa è stato previsto e cos’è da portare avanti. E’ una questione di giorni, non di mesi, ma non mi sento di dire come portare avanti l’assessorato finché non posso parlare di qualcosa che conosco, almeno a livello di base. Di sicuro, non sarà solo un assessorato all’ambiente: le altre due deleghe sono importanti, e l’obiettivo è innovare dando peso proprio a quelle deleghe».