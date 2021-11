“Non esistono ragazzi cattivi”, Don Burgio al Castellani di Azzate

“Li chiamano ragazzi a rischio, bulli, delinquenti. Per me sono ragazzi e basta. Non esistono ragazzi cattivi”. Sono queste alcune delle convinzioni che da anni guidano i pensieri e le azioni di Don Burgio, cappellano del Carcere minorile Beccaria di Milano e fondatore della comunità d’accoglienza Kayros.

Saranno Don Burgio e i “suoi ragazzi” i protagonisti di una serata organizzata da Obiettivo Cultura e dalla Parrocchia di Buguggiate. L’appuntamento è per venerdì 26 Novembre 2021 alle 21.00 nel Cinema Teatro Castellani di Azzate.

Esperienza vera e dura, racconti di difficoltà, ostacoli e delusioni ma anche tanta tenerezza e affetto, sono tra gli ingredienti fondamentali dell’opera di un sacerdote educatore come Don Burgio insieme alla sua associazione Kayrós. La chiacchierata pubblica nella sala del Castellani parte proprio da questi spunti e sarà mediata da Susanna Martignoni di Obiettivo Cultura. Non mancherà un accompagnamento in note con musica e voce del duo Good Vibers, musicisti di strada che si esibiranno sullo stesso palco.

L’intero progetto “Dialoghi tra fede e cultura” è organizzato grazie al sostegno degli sponsor (Scuole Manfredini, MASTRA Poliambulatorio e BCC di Busto Garolfo e Buguggiate) ma anche grazie al contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto che l’ha finanziato all’interno dei tanti progetti del Bando “Arte e Cultura 2021” e alla collaborazione di realtà molto attive sul territorio come Fotoclub LaFocale e Pro Loco Buguggiate.

Chi è Don Claudio Burgio. Nasce a Milano il 29 Maggio 1969, a 21 anni entra nel seminario della Diocesi ambrosiana e l’8 Giugno 1996 è ordinato sacerdote, nel Duomo di Milano, dal cardinale Carlo Maria Martini. Fondatore e presidente dell’associazione Kayrós che dal 2000 gestisce comunità di accoglienza per minori e servizi educativi per adolescenti, don Claudio, dopo dieci anni di parrocchia, coinvolto nella pastorale giovanile degli oratori, diventa collaboratore di don Gino Rigoldi come cappellano dell’Istituto penale minorile “Cesare Beccaria” di Milano. Accanto all’attività pedagogica che lo vede impegnato quotidianamente con i ragazzi delle comunità, numerosi sono i suoi interventi in dibattiti ed incontri pubblici su temi sociali di attualità, su spiritualità, educazione, famiglia, tossicodipendenza, emarginazione giovanile. È autore di “Non esistono ragazzi cattivi” (Edizioni Paoline, 2010), racconto-testimonianza dei primi anni vissuti a fianco dei ragazzi del carcere minorile e delle comunità Kayrós. L’associazione nasce nel 2000 a Lambrate, un quartiere periferico di Milano, per iniziativa di don Claudio Burgio con persone e famiglie sensibili all’accoglienza di minori in difficoltà segnalati dal Tribunale per i Minorenni, dai Servizi Sociali di riferimento e dalle forze dell’Ordine.

E di povertà e disagio sul nostro territorio si parlerà martedì 30 novembre nella chiesa di Azzate. In occasione della Festa di Sant’Andrea i collaboratori della parrocchia e tutte le associazioni attive sul territorio sono invitate ad incontrarsi per parlare con i sindaci della Comunità Pastorale della crisi che ha colpito molte delle famiglie nei nostri paesi. Sarà l’occasione per fare il punto della situazione ma anche per mettere in campo strategie che portino risultati concreti.