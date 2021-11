Non solo sentieri, quasi pronto il planetario del Parco Pineta

Strade e sentieri del Parco Pineta, sindaci e assessori al Centro Didattico per fare il punto della situazione e studiare i prossimi interventi. Un pomeriggio di incontro e studio quello tenutosi sabato 20 novembre.

Obiettivo, valutare le condizioni e confrontarsi sulle principali arterie che attraversano il Parco Pineta fra Tradate, Castelnuovo Bozzente e Appiano Gentile.

Il pomeriggio però non si è concentrato solo sulle strade principali percorse quotidianamente da migliaia di persone a cavallo fra le due province di Varese e di Como: si è parlato di tutta la rete sentieristica del Parco, sia dal punto di vista del grado di manutenzione sia delle diverse tecnologie utilizzate e da utilizzare per gli interventi di riqualificazione.

“Oggi più che mai – ha commentato il presidente del Paco Pineta Mario Clerici – è importante nel momento in cui si interviene valutare soluzioni che possano accontentare le tante tipologie di utenti che vivono in prima persona il nostro territorio: ciclisti, camminatori, utenti esperti e famiglie hanno esigenze diverse, e vogliamo andare incontro a tutti per non spegnere l’interesse per gli spazi del Parco Pineta nato con l’emergenza sanitaria”.

Inoltre, l’incontro è stato occasione anche per fare il punto sui lavori di realizzazione del nuovo planetario, che sta pian piano arrivando a conclusione nelle sue funzionalità interne e che, in primavera, sarà completato anche nelle finiture esterne.

“Siamo vicini alla fine dei lavori – ha concluso Clerici – e all’inizio di nuove manutenzioni ai sentieri e ai percorsi del nostro Parco, costantemente curati dalle nostre Guardie Ecologiche che anche sabato si sono impegnate a fondo per la buona riuscita di questo importante pomeriggio”.