Novembre. “Io leggo perchè” alla Libreria degli Asinelli di Varese

Anche novembre sarà un mese emozionante alla Libreria degli Asinelli. Alcune iniziative stanno per prendere avvio.

La prima si chiama «Io Leggo Perché» e vedrà la piccola Libreria degli Asinelli – come tante altre librerie in tutta Italia – in prima linea.

È una iniziativa pensata per sostenere e far crescere le biblioteche scolastiche del proprio territorio. Tra il 20 e il 28 novembre 2021, infatti, chiunque – ovvero genitori, nonni, insegnanti, affezionati – potrà recarsi nelle librerie aderenti – fra le quali, a Varese, la Libreria degli Asinelli – per scegliere un libro, acquistarlo e donarlo a una scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo o di secondo grado.

La generosità di tante persone permetterà, così, alle biblioteche scolastiche di crescere e a tanti bambini di emozionarsi grazie a storie coinvolgenti e piene di emozioni. Gli sforzi e la generosità saranno premiati anche grazie al coinvolgimento degli editori, i quali, a livello nazionale, doneranno alle scuole un monte libri pari al numero di volumi acquistati.

La Libreria degli Asinelli ha scelto di partecipare con entusiasmo a questa bella iniziativa.

«Ci piace collaborare a progetti di questo tipo: la nostra piccola libreria degli Asinelli è infatti dalla parte dei bambini e ospita anche molti libri per l’infanzia: storie magiche e avventurose, che prendono vita fra materiali e aromi naturali.

Una scelta accogliente, quella di arredare lo spazio con materiali in prevalenza naturali e recuperati, che va a sostituire la scelta di plastiche e i pannelli laminati di tanti altri luoghi: sensata soprattutto oggi, che il mondo si avvia (speriamo!) a essere più sostenibile.

Il mondo che ci aspetta, infatti, potrebbe davvero essere più verde e più creativo, ed è così che vogliamo accogliere i nostri piccoli lettori.»

Alla Libreria degli Asinelli, oltre ai testi per i bambini, ci sono anche testi pedagogici, di riflessione sull’insegnamento e sulla scuola; e poi libri anche dedicati all’ambiente, all’ecologia: a una Natura che si può amare conoscendola, attraverso i lavori grafici (per adulti e piccini) o ancora leggendone le affascinanti storie.

L’atmosfera della libreria risuona anche nell’offerta di piccolo artigianato. Ci sono ad esempio i taccuini artigianali di Le Grenier de Ninin: piccoli oggetti unici, che permettono a pochi fortunati di avere sempre con sé un taccuino dei sogni, dei segreti, delle gioie. E, ancora, i piccoli mondi in cornice di Arianna Ianua (… per tenere un pezzetto di mondo accanto a sé), le pochette in stoffa… e tanto altro.

Fare regali, alla libreria degli asinelli, è un’esperienza divertente e ricca di emozioni.

Venite a trovarci! Anche soltanto per fare un giro, un’esperienza diversa e, ne siamo convinti, emozionante: per vedere con i vostri occhi che cosa ci piace e abbiamo scelto di offrire.

Dal 29 novembre al 5 dicembre, la libreria festeggerà il proprio animale guida, l’asino: un essere intelligente – anche se spesso lo si descrive in modo diverso! – Animale indomito, nostalgico, poetico. Gli asini sono infatti animali affettuosi e sensibili, amanti dei bambini: perché anche gli asini, come del resto tutti gli esseri innocenti, amano la tenerezza, la semplicità, la libertà. Potete trovare le loro storie alla Libreria degli Asinelli: seguirli nella lettura, tra disegni, illustrazioni, piccole storie che ognuno può portare con sé… sotto braccio e nella vita.