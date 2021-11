Novembre in musica con la stagione 67 Jazz Club Varese

Riparte il programma del 67 Jazz Club Varese della IX stagione che per il mese di novembre prevede una serie di concerto all’Auditorium del CFM di Barasso (in ViDon Parietti 6).Tutti i concerti avranno inizio alle ore 21,00 e prevedono l’applicazione delle normative in essere (Green Pass o certificato di esenzione) nonché la prenotazione, effettuabile telefonando al 348.017 4188.

Venerdì 5 novembre: About Time con Thomas Rosenfeld (piano), Luca Pedroni (guitar), Marco Conti (bass) – Massimiliano Salina (drums). Il gruppo musicale About Time nasce alla fine del 2016 per proporre composizioni originali con sonorità riconducibili al jazz elettrico, con riferimenti al prog, funky, latin, blues… Il suono è fresco ed energico, con grande impatto in versione live, le melodie sono accattivanti e le variazioni ritmiche e le improvvisazioni risultano molto coinvolgenti. Hanno all’attivo un cd, About Time, su etichetta Sonitus uscito nel 2018.

Venerdì 12 novembre: The Last Coat of Pink con Kathya West (voice), Alberto Dipace (piano), Danilo Gallo (double bass). Non nuova ad operazioni di rielaborazione, la coppia Kathya West e Danilo Gallo, stavolta con l’aggiunta del pianoforte di Alberto Dipace, affonda le mani nel repertorio di un autentico monumento della musica inglese: i Pink Floyd, dei quali The Last Coat of Pink offre una manciata di rivisitazioni “da camera” tratte, principalmente, dal monumentale The Wall del 1979, con un po’ di eccezioni pescate da The Dark Side of The Moon, Wish You Were Here e A Momentary Lapse of Reasons.

Venerdì 19 novembre: Massimo Vescovi Kurtiana con Antonio Zambrini (piano) – Massimo Vescovi (guitar) – Marco Rottoli (double bass) – Roberto Paglieri (drums). Dalla passione comune per lo stile e le composizioni del chitarrista statunitense Kurt Rosenwinkel nasce Kurtiana, un progetto devozionale che il chitarrista varesino Massimo Vescovi, dopo anni di studio, ha deciso di portare in pubblico il repertorio di questo vero e proprio guru della chitarra.

Venerdì 26 novembre: Michele Franzini Trio con Michele Franzini (piano), Alex Orciari (double bass) e Roberto Paglieri (drums). Graditissimo ritorno al 67 Jazz Club dell’amico pianista Michele Franzini con il suo storico trio, che allinea Alex Orciari al contrabbasso e Roberto Paglieri alla batteria, per una serata all’insegna di un jazz colto e raffinato, godibilissimo, ascrivibile al cosiddetto mainstream, quello di grande qualità. Si tratta (ahinoi) di una delle sempre più rare occasioni di ascoltare dalle nostre parti il formidabile pianista, ormai traferitosi nell’incanto della Val d’Orcia.