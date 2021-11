Nuove telecamere e nuovi uffici per la Polizia Locale a Casciago

Una nuova centrale operativa, nuove telecamere e presto anche nuova illuminazione. A Casciago ha aperto il nuovo ufficio di Polizia Locale, spostato negli spazi della Villa Castelbarco: all’interno, oltre al servizio di ricevimento del pubblico con gli orari segnalati su portale ufficiale del Comune, anche un nuovo servizio che controlla le telecamere installate in paese, in stretto contatto con le altre forze dell’ordine sul territorio.

E proprio nuovi occhi su Casciago sono attivi al Parco della Pinetina e in piazza Cavour, con il targa system, che assicura il controllo in entrata e uscita dal paese e quello relativo ad assicurazioni e revisioni. Soddisfatto il sindaco di Casciago Mirko Reto, affiancato dal suo vice Alberto Gaggioni: «Sono davvero orgoglioso che la nostra amministrazione possa contribuire sempre in modo importante alla sicurezza del nostro paese».

Presto altri punti saranno coperti da telecamere: la stazione di Morosolo, la scuola primaria di Morosolo, le scuole di Villa Valerio e via Maroni, in ingresso al paese da Calcinate del Pesce.

Nel frattempo sono terminate le asfaltature per l’anno 2021, realizzate in vari punti del paese, sia a Morosolo che a Casciago. Restano da terminare le operazioni di Open Fiber, società che si occupa della cablatura per portare la fibra ottica e internet veloce dappertutto: potrebbero essere necessari alcuni interventi, che però non dovrebbero rovinare gli asfalti appena rifatti, con termine del lavori previsto entro la fine dell’anno.

Sono state affidate le opere di manutenzioni in programma alla scuola di Morosolo per il consolidamento della parte più vecchia della struttura, finanziati grazie ad un fondo regionale di 65 mila euro. Sempre in ambito scuola e sicurezza, entro fine anno verranno tagliati gli alberi ammalorati sul percorso che da via Grizia porta alle scuole di Villa Valerio.

In zona stazione, sono quasi terminati i lavori per il rifacimento della rete idrica in via alla Fontana, con il ripristino degli asfalti e la prossima partenza del parcometro e del nuovo sistema di parcheggi a pagamento per i non residenti.

Infine, l’illuminazione: il bando europeo è stato affidato a Enel X, a primavera partiranno i lavori per il rifacimento di tutti i punti luce e delle linee in tutto il paese, più di millecinquecento punti luce tra Casciago e Morosolo. Alcuni sono spenti da anni, perché vecchi e desueti e senza possibilità di ricambi: per 18 anni il servizio sarà gestito da Enel X, compresa la manutenzione, senza aumenti per il Comune e per i contribuenti.