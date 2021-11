Occhio ai lavori a Varese: si aprono i cantieri in Largo Flaiano e Via Postumia

Settimana di lavori sulle strade di Varese: al via l’attesissimo (e complicato) cantiere di largo Flaiano, all’uscita dell’autostrada. Ma occhio anche a scavi e chiusura al traffico di Via Postumia, zona Valle Olona.

I lavori in Largo Flaiano

Proseguono i lavori del cantiere per l’eliminazione del semaforo di largo Flaiano e il miglioramento dell’accesso alla città.

Dal 2 novembre il cantiere interesserà un tratto della via Sant’Imerio, tra l’incrocio con via Limido e il semaforo su Largo Flaiano. Per consentire lo svolgimento dei lavori quel tratto sarà chiuso al traffico e sarà consentito l’accesso solo ai residenti. Per raggiungere l’autostrada dunque le auto saranno deviate lungo la via Limido, per poi raggiungere viale Europa e poi ingresso in autostrada. Si consigliano inoltre i percorsi: dopo la via San Michele Arcangelo girando a sinistra su via San Pedrino e poi a destra in via Magenta. L’altra soluzione che si potrà adottare per raggiungere l’autostrada è da piazza Repubblica girando a sinistra su via Spinelli e poi a destra per via Magenta.

I lavori in Via Postumia

Il 2 partiranno i lavori per allacciare alla rete fognaria via Postumia. Le opere, grazie alla collaborazione tra il Comune di Varese e Alfa, sono essenziali per dotare oltre cento abitazioni di un’infrastruttura fondamentale per consentire lo sviluppo sostenibile del territorio, con un servizio adeguato per assicurare il corretto ciclo della filiera dell’acqua e la regolare gestione degli scarichi.

Nel dettaglio, i lavori interessano il tratto compreso tra il civico n. 31 di via Postumia e la via Quarnero. La durata sarà di circa sessanta giorni.

Il tratto di strada sarà pertanto chiuso al traffico, escluso i residenti, mentre il fine settimana le strade saranno riaperte al transito in sicurezza. Nei prossimi giorni verrà posata la segnaletica circa le modalità di esecuzione dei lavori.