Openjobmetis lancia il suo Business Campus: “Cerchiamo 20 persone per un esclusivo percorso di formazione”

Openjobmetis, unica Agenzia per il Lavoro quotata in Borsa Italiana, lancia il nuovo Business Campus dedicato alle future leve commerciali del gruppo. L’esclusivo percorso di formazione inizierà nel mese di gennaio e si svolgerà nel prestigioso sporting club milanese Quanta Club: permetterà a 20 aspiranti Business Developer di seguire gratuitamente un percorso formativo di due settimane comprensivo di vitto e alloggio, a cui, al superamento di un test finale, seguirà un contratto di assunzione di sei mesi per i migliori corsisti. Al Business Campus di Openjobmetis possono candidarsi tutte le persone diplomate e laureate che vogliono lavorare in Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, e che ambiscono a un percorso di carriera commerciale in ambito HR.

Le caratteristiche che Openjobmetis cerca in un Business Developer comprendono competenze tecniche, ma anche relazionali, una forte motivazione e orientamento al risultato. Il Business Developer è infatti una figura proattiva e capace di individuare e cogliere le opportunità di business, oltre ad avere tenacia e determinazione.

Durante il Business Campus, i partecipanti avranno la possibilità di scoprire tutte le regole scritte e non del networking commerciale di alto livello. Non solo: sarà trasmessa una formazione a 360°, che illustrerà tutte le sfaccettature del mondo delle Agenzie per il Lavoro, dalla normativa, allo scenario del mercato del lavoro e ai processi di recruiting, per citarne alcune, per offrire soluzioni ottimali e fare la differenza in un contesto molto dinamico. Nei giorni di formazione sono previste prove individuali e di gruppo, simulazioni e laboratori, per acquisire consapevolezza dei punti di forza e degli aspetti da sviluppare.

Al termine della formazione i corsisti riceveranno un attestato di partecipazione che sarà spendibile anche nel cv. I formatori del corso saranno i manager di maggiore esperienza di Openjobmetis, ma anche testimonial, provenienti dal mondo imprenditoriale e sportivo: i primi trasferiranno esperienza e intraprendenza, i secondi invece tratteranno gli aspetti motivazionalisottesi al lavoro commerciale.

«Da sempre per noi la formazione riveste un ruolo fondamentale in azienda, crediamo nel valore dei talenti, ma anche nell’importanza di accompagnarli nella scoperta e valorizzazione delle proprie competenze e attitudini -commenta Rosario Rasizza, Amministratore Delegato di Openjobmetis-. Il nostro Business Campus è strutturato proprio con questa finalità: offrire un corso professionalizzante a tutte le persone che avranno la motivazione e aspirazione di divenire Business Developer. Ruolo chiave per la crescita del network aziendale, in particolare in questo momento storico in cui il Governo ha dimostrato una maggiore apertura per il coinvolgimento delle Agenzie private nel miglioramento della situazione occupazionale del nostro Paese».

Gli interessati possono visitare la pagina dedicata businesscampus.openjobmetis.it in cui sono presenti tutti i dettagli o mandare la candidatura a businesscampus@openjob.it.