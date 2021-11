Operaio morto schiacciato da due metri di terra nel Milanese

Fabrizio Franzinelli, 46 anni, è morto sotto due metri di terra mentre lavorava ad uno scavo per la posa di una tubatuira fognaria.

È successo a Rodano, Comune della cintura Nord-Est di Milano, nel primo pomeriggio di martedì 23 novembre, intorno alle 13:30

Inutili i soccorsi dei colleghi, accorsi prima dell’arrivo dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco, intervenuti per liberare il copro senza vita dell’uomo dalla terra.

Il cantiere è del Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano. L’operaio era in servizio per conto di un’impresa affidataria per un intervento sulla rete fognaria, per cause ancora da accertare, è stato coinvolto da un cedimento del terreno, rimanendone schiacciato.

«Gruppo CAP esprime profondo rammarico per l’accaduto ed è vicino alla famiglia – si legge in una nota della società -. Le dinamiche dell’incidente sono in corso di accertamento e ci si aspetta di avere un quadro più completo entro pochi giorni».