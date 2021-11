Ottavia Costanzo di Grantola si aggiudica il titolo di Miss Mamma Fashion

Ha 33 anni e quattro bambini di 10, 7, 5 anni e 6 mesi Ottavia Costanzo, 33enne di Grantola che si è aggiudicata il titolo di Miss Mamma fashion al concorso per le selezioni di Miss Mamma italiana 2021.

Dopo la finale 2021, che si è tenuta lo scorso mese di settembre a Bellaria Igea Marina sulla riviera romagnola e che ha visto vincitrice del titolo assoluto la 30enne bergamasca Silvia Palamà, sono ripartite in tutta Italia con tutte le dovute misure di sicurezza le selezioni per “Miss Mamma Italiana 2022“, concorso nazionale giunto quest’anno alla sua 29° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti e riservato a tutte le mamme tra i 25 ed i 45 anni, con una fascia “gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

Il concorso, oltre ad essere una gara di bellezza e simpatia, ha anche uno scopo benefico, dal momento che sostiene “Arianne“, l’associazione per la lotta all’endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce oltre 3 milioni di donne fin dall’adolescenza.

Grazie al titolo conquistato la giovane mamma di Grantola accede alle pre finali dell’edizione 2022 che si svolgeranno dal 2 al 10 settembre sempre a Bellaria Igea Marina.