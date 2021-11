Ottimi risultati per la San Martino Malnate ai Campionati Nazionali di Ginnastica Artistica Csi

Nel week-end dal 18 al 21 Novembre 2021, al Palazzetto dello Sport del Bella Italia EFA Village di Lignano Sabbiadoro, si è svolto il 18° Campionato nazionale di Ginnastica Artistica CSI, dopo lo stop dello scorso anno causa pandemia.

Anche la San Martino Malnate ha partecipato con 15 atleti, di età compresa tra gli 8 e i 18 anni, dopo aver superato con impegno sia le prove Provinciali che Regionali, nelle varie categorie di appartenenza.

Tra queste desideriamo ricordare il 1° posto assoluto Tigrotti Maschile Andrea Battistella, il 1° e 2° posto volteggio Allieve Femminile rispettivamente Giada Frattini e Elisa Sozzi e il 3° posto Ginnastica Insieme Giorgia Frattini, Micaela Mentasti, Elisa Broggi, Giulia Broggi, Elisa Parise, Chiara Bernasconi. Podio sfiorato anche da Vittoria De Luis, terza a pari merito allieve Volteggio, 6° posto nella classifica generale per Giorgia Trezza Allieve, 7° posto per Syria Ghizzoni al corpo libero cat. Lupette, 10° posto Viola Brogliato Allieve Corpo Libero. Per la categoria junior Chiara Bernasconi 4° piazzamento al trampolino e al volteggio e 6° nella classifica generale mentre Broggi Giulia 4° posto al Trampolino Senior. Ottimi piazzamenti anche per Alice Valzelli allieva al trampolino di specialità e Ghielmetti Azzurra allieva parallele asimmetriche.

Le due allenatrici Elisabetta e Letizia, che li hanno accompagnati e incoraggiati durante le esibizioni, e tutto lo Staff tecnico della Società sono veramente entusiasti per i risultati ottenuti.

«Tutta la nostra Associazione – spiegano dalla società – è orgogliosa e fiera dei nostri atleti che hanno tenuti alti i colori sociali e a cui rivolgiamo un sincero e profondo ringraziamento per le prestazioni eccezionali, frutto di tenacia e costanza che hanno profuso e dimostrato per tutto il periodo degli allenamenti preparatori in vista di questi campionati nazionali, dopo avere anche superato tutte le fasi di selezione Provinciale e Regionale».

«Un plauso sentito a tutti gli istruttori e istruttrici – proseguono – che hanno dimostrato una particolare dedizione per permettere ai nostri atleti di arrivare a risultati così importanti e che sicuramente fungeranno da traino anche per i prossimi mesi nella prosecuzione di tutte le nostre attività e da sprone per i nostri praticanti partendo dai più piccoli, passando per i corsi base formativi e proseguendo fino alle attività promozionali intermedie e avanzate e finendo con i corsi di acrobatica».

«Naturalmente un ringraziamento particolare – concludono – va a tutti i genitori che hanno seguito i propri figli a questi campionati e a tutti quelli che hanno tifato e supportato anche da casa seguendo le varie esibizioni attraverso foto, video e dirette streaming permettendo così di tagliare traguardi fino a poco tempo fa impensabili».