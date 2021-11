A Palazzo Verbania di Luino l’incontro sulla Divina Commedia con Franco Nembrini

Il Centro Culturale San Carlo Borromeo organizza l’incontro dal titolo “Suggestioni educative nella Divina Commedia” con Franco Nembrini, insegnante, educatore, scrittore, noto e instancabile divulgatore della Divina Commedia.

Appassionato e profondo conoscitore di Dante ha contribuito a far incontrare il “poeta del desiderio” – come lo chiama lui – con un largo pubblico, attraverso libri, programmi tv e interventi pubblici. L’evento si inserisce nel progetto “Ripartire, insieme!” proposto dal Centro Culturale che, attraverso una serie di incontri, approfondisce il tema dell’educazione che coinvolge tutti, adulti e giovani.

A 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, la serata vuole essere l’occasione per riflettere sulle tante domande che la Divina Commedia suggerisce ancora oggi al lettore e soffermarsi in particolare sulla questione educativa. “Questi testi non finiranno mai di interpellarci”, ha sottolineato Franco Nembrini in una recente intervista. “Un’opera d’arte è tale perché dice qualcosa di così vero sull’esperienza umana che invia un appello al lettore e che lo stimola necessariamente al livello della sua personale esperienza. Dante può ancora dire qualcosa di nuovo oltre tutto quello che è già stato scritto perché nuovo è ogni lettore che dialoga individualmente con l’autore, che in qualche maniera lo riscrive e trae le risposte che più lo soddisfano a seconda dell’epoca e dei drammi che sta vivendo”.

L’incontro, promosso in collaborazione con la Prepositurale dei SS. Pietro e Paolo e con il contributo del Comune di Luino, si terrà mercoledì 24 novembre 2021, alle ore 21, presso il Palazzo Verbania di Luino (VA), nel pieno rispetto delle normative anti-Covid.

L’ingresso sarà possibile solo su prenotazione attraverso il seguente link: https://urly.it/3gf3h (max 50 persone) e con l’obbligo di esibire il Green Pass. Al fine di favorire un’ampia partecipazione è tuttavia prevista la diretta streaming sul canale: https://luino.civicam.it.