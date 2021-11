Pallavolo UISP a Firenze, ripartire sotto rete nel segno della fiducia

Si sono svolte a Firenze, sabato 20 e domenica 21 novembre, le finali della Supercoppa di Pallavolo mista Uisp, evento che arriva a conclusione di un percorso iniziato alla fine del 2019 e fermato dal Covid. Nonostante le difficoltà, hanno partecipato 10 squadre provenienti dal Piemonte, dal Veneto, dall’Emilia Romagna, dal Lazio e dalla Toscana, per un weekend all’insegna del divertimento, dello sport e dello spirito di squadra.

«Il Torneo è cominciato nell’inverno del 2019 e sarebbe dovuto finire a marzo 2020. La pandemia, però, ha bloccato le cose», dice Fabrizio Giorgetti, responsabile nazionale pallavolo Uisp. «Delle 12 squadre originarie, alcune hanno dovuto rinunciare. Così sono state rimpiazzate, per raggiungere il numero minimo di dieci, con 150 atleti in tutto: un buon traguardo, viste le difficoltà logistiche», prosegue Giorgetti.

La Supercoppa ha dato vita ad un momento di ritrovo fortemente simbolico: «Molte società, in seguito alla pandemia, hanno avuto problemi a sopravvivere: molti hanno abbandonato lo sport per timore di un contagio. Per questo, il Trofeo ha voluto essere un segnale deciso di ripartenza, uno stimolo per quelli che sono ancora indecisi». Ormai, quasi tutti i comitati territoriali hanno riorganizzato dei campionati a livello locale. «Non siamo ritornati ancora ai numeri pre-pandemia, ma si vede già un incremento rispetto allo scorso anno. Certamente, le società soffrono: quelle più grandi sopravvivono ma arrancano, mentre quelle più piccole hanno maggiori difficoltà nella ripresa. Si aggiunge a questo il problema degli impianti, che spesso non vengono concessi sempre per paura di contagi», spiega Giorgetti.

La direzione per la ripresa, però, è quella giusta. Un clima di grande speranza si era già respirato ai Campionati nazionali di Pallavolo Uisp, che si sono svolti lo scorso giugno a Rimini e che hanno visto in gara 70 squadre e circa 1000 persone a seguito. I Campionati hanno provato a dare forza a quelle attività che, giocando in squadra e al chiuso, hanno pagato a caro prezzo le limitazioni imposte dalla pandemia.

Diversi i programmi per il prossimo futuro per la pallavolo nazionale: la XVIII Edizione del Palio di Sant’Orso, dal 27 al 30 gennaio 2022 al consorzio turistico Saint-Vincent (Aosta); la ripartenza della Supercoppa 2022 che vivrà varie tappe fino alla finale a Treviso; il torneo amatoriale Ama Vollet; il torneo di beneficienza Tommasino Baciotti, fondazione con l’obiettivo di raccogliere fondi per iniziative di studio, formazione ed assistenza sui tumori cerebrali infantili.