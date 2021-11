Una panchina blu contro il bullismo: parte da qui Il Festival dell’educazione

Nel parco della Corte del Ciliegio di Castellanza c’è una panchina tutta blu: è la panchina contro il bullismo, inaugurata nella mattinata di oggi, sabato 13 novembre, per aprire le due settimane di Fed 2021, il Festival dell’educazione promosso dalla cooperativa LaBanda dal 13 al 27 novembre. Due settimane di eventi in nove differenti Comuni con workshop e incontri ma anche spettacoli e concerti, tutti a ingresso gratuito, con cui dare risposte alle emergenze educative di oggi per bambini e ragazzi.

All’inaugurazione di questa mattina erano presenti, assieme alle autorità locali, anche il Procuratore del tribunale dei minori di Milano Ciro Cascone, l’educatrice del Carcere minorile Beccaria Silvana Vaccaro e Daniel Zaccaro.

Oltre alla panchina blu l’evento ha inaugurato anche la mostra Adolescenti nei VentiVenti con le vignette de LaBandaComics create durante lo scorso anno scolastico dai ragazzi delle comunità semiresidenziali de LaBanda e pubblicate da VareseNews in un progetto dedicato ai ragazzi in cui “pillole di pedagogia” si alternavano alle voci dell’AdoTranslate, il vocabolario dedicato allo slang dei giovanissimi, e ad alcune vignette umoristiche sulla quotidianità dei ragazzi.

I prossimi appuntamenti del Festival

“Presenti per una comunità che si educa in profondità” il titolo e il filo conduttore della Fed 2021 che unisce teoria e pratica, educazione e filosofia, scuola e sport con docenti universitari, educatori, psicologi e campioni dello sport, in un denso programma finanziato da Regione Lombardia, Fondazione Comunitaria del Varesotto e Fondazione Cariplo e sostenuto dal patrocinio di venti comuni in cui opera la cooperativa LaBanda.

Lunedì 15 novembre ore 17

BES: BISOGNI SPECIALI, SPECIALE INCLUSIONE

Olgiate Olona – Teatrino di Villa Gonzaga

Workshop su invito per insegnanti della scuola primaria e secondaria con Ernesto Curioni docente di Pedagogia generale dell’Università Bicocca di Milano

Martedì 16 novembre ore 14

LA PRESA IN CARICO INTEGRATA DEGLI ADOLESCENTI

Castano Primo

Evento su invito rivolto agli operatori del settore promosso in collaborazione con cooperativa Albatros. Relatore Ennio Ripamonti, psicologo e formatore

Mercoledì 17 novembre ore 21

I GENITORI NELL’OGGI PER IL DOMANI: L’ARTE DIFFICILE DI AIUTARE AD ESSERE

Gorla Minore , Auditorium comunale

Serata dedicata alla prima infanzia, 0-6 anni con Carlo Alberti, formatore di Percorsi per crescere.

Giovedì 18 novembre ore 21

LO FACCIO PER SPORT: SPORT E UMANITA’

Busto Arsizio, Molini Marzoli Massari

Campioni come Daniele Cassioli (sci nautico paralimpico), Nausicaa Dell’Orto, capitana nazionale della squadra di Football americano e Marco Parolo (ex calciatore di serie A e della nazionale) intervistati da Francesco Carabelli, autore televisivo di Dazn.

Venerdì 19 novembre ore 21

GENITORI PRESENTI: SI’ MA QUANTO?

Cardano al Campo, Sala consiliare “Il Cubo”

La giornata sarà aperta in mattinata dai Barabba’s clowns, gruppo nato da un progetto educativo dei Salesiani e che già avevano aperto la Fed 2019, in scena per i ragazzi di terza media del IC Montessori.

In serata invece un incontro per genitori con Igor Salomone, consulente pedagogico, docente universitario, scrittore ed educatore marziale.

Sabato 20 novembre ore 10

A SCUOLA DI MAESTRI: LA PEDAGOGIA DI DOLCI, FREIRE MANZI E DON MILANI

Fagnano Olona, Centro Anch’io

Il workshop è promosso in occasione della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza con il contributo dei docenti dell’Università Cattolica Alessandra Augelli e Michele Aglieri.

Evento aperto a genitori, insegnanti ed educatori in cui si lavorerà per gruppi e cui parteciperanno anche 10 studenti del Liceo Crespi di Busto Arsizio.

Lunedì 22 novembre ore 11

TURISMO EDUCATIVO: NUOVE OPPORTUNITA’ PER I GIOVANI POST PANDEMIA

Castellanza, Corte del ciliegio

Tavola rotonda con cooperative interregionali in collaborazione con Ue Coop.

Lunedì 22 novembre ore 17

VALORIZZARE LE FRAGILITA’: UN IMPEGNO COOPERATIVO

Castellanza, Corte del ciliegio

Incontro con Gherardo Colombo, ex magistrato, giurista, scrittore e presidente di Ue Coop e con i referenti regionali di Coldiretti (pure parte di Ue Coop) sul turismo educativo.

Martedì 23 novembre ore 21

FIORIRE NEL PRESENTE: LA CURA DELLA COMUNITA’

Gallarate, Museo MAGA

Evento tra filosofia ed educazione in collaborazione con FilosofArti e con il Teatro delle Arti. Interverrà Pierangelo Barone, docente di pedagogia del partimento Riccardo Massa dell’Università Bicocca di Milano e Maura Gangitano, scrittrice e filosofa, fondatrice del progetto Tlon.

Giovedì 25 novembre , ore 21

QUELLO CHE LE DONNE NON DICONO

Cassano Magnago, ex chiesa di San Giulio

In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne due eventi. Il primo, in mattinata “Oltre il silenzio: il suono dell’anima” si svolgerà all’Isis Facchinetti di Castellanza, dedicato a studenti e docenti, con la presentazione, in mostra, di un progetto durato un anno contro la violenza di genere.

In serata invece il concerto a cura degli studenti del Liceo Musicale Bellini di Tradate.

Sabato 27 novembre, ore 16.30

L’OGGI CHE CI PROVOCA: ADULTI E ADOLESCENTI A CONFRONTO

Legnano, Sala degli stemmi

In dialogo con lo psichiatra Gustavo Pietropolli Charmet, fondatore del Minotauro di Milano autore di lucide letture sugli effetti della pandemia sui ragazzi, e Daniele Bruzzone, docente di Pedagogia dell’Università Cattolica e Matteo Ripamonti, formatore e progettista di iBVA.

Per maggiori informazioni e iscrizione agli eventi consultare il sito della Fed 2021 a questo link.