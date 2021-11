Pandemia e fragilità: il magistrato Gherargo Colombo a Castellanza per il Festival dell’Educazione

«Quali fragilità ha enfatizzato il passaggio della Pandemia? Chi ha il compito di occuparsene?». Domante importanti alle quali proverà a rispondere il magistrato Gherargo Colombo. L’incontro si terrà oggi alle 17, alla Corte del Ciliegio di Castellanza nell’ambito del Festival dell’Educazione.

GHERARDO COLOMBO

Magistrato italiano, attualmente ritiratosi dal servizio, è noto per aver condotto o contribuito a inchieste quali la scoperta della Loggia P2, l’omicidio Giorgio Ambrosoli, Mani pulite. Da allora si impegna nell’educazione alla legalità nelle scuole, attraverso incontri con studenti di tutta Italia. Nell’aprile 2020 entra a far parte della commissione di inchiesta del comune di Milano sulle morti sospette nel Pio Albergo Trivulzio legate all’emergenza Coronavirus. Ha pubblicato diversi libri nei quali mette la sua esperienza di magistrato al servizio di una divulgazione attenta e scrupolosa dei concetti di democrazia, giustizia e cittadinanza. Fra i più noti, ricordiamo Sulle regole (Feltrinelli, 2008), Il vizio della memoria (Feltrinelli, 1998), Sei stato tu? La costituzione attraverso le domande dei bambini (Salani, 2009), Il legno storto della giustizia (Garzanti 2017, con Gustavo Zagrebelsky) e Il perdono responsabile. Perché il carcere non serve a nulla (Ponte alle Grazie, 2011). Democrazia (2011) inaugura la collana di Bollati Boringhieri I sampietrini. È coautore con Licia di Blasi e Anna Sarfatti di Sono stato io! (Salani, 2016). Nel 2021 ha scritto con Liliana

Segre La sola colpa di essere nati (Garzanti).