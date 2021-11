Parcheggi gratuiti nelle “aree verdi” nel weekend: torna la “sosta libera” di Natale a Varese

Oltre 1500 parcheggi gratuiti il venerdì pomeriggio, dalle 14, e il dalle 10: scatta da questo weekend del 27-28 novembre la misura straordinaria studiata dal Comune di Varese che riguarderà la sosta cittadina nelle “Aree verdi” in occasione delle feste natalizie. La manovra, in vigore fino al , sarà valida anche nei giorni dal 20 al 24 dicembre, sempre dalle 10 del mattino.

Le strade intorno alla Brunella, il parcheggio di via Carcano, l’area vicino scuole e diverse vie di Casbeno, la zona intorno alla piscina comunale e alla Motta. E ancora quella tra Biumo Inferiore e Belforte. Sono queste alcune delle zone vicine al centro dove non si pagherà il parcheggio nei weekend dal 26 novembre al . Ai fine settimana si aggiungono anche i giorni da lunedì 20 a venerdì 24 dicembre. La gratuità riguarderà tutti gli stalli blu inseriti nelle “Aree Verdi” della città: circa cinquanta strade coinvolte e oltre 1500 stalli di sosta interessati.

«La misura della gratuità dei parcheggi in area verde è stata pensata in vista del periodo natalizio e dei tanti eventi che si svolgeranno in città, come l’appuntamento delle lucine ai Giardini, i mercatini e le vie del centro illuminate – Spiega la vicesindaco Ivana Perusin – resta però fondamentale non abbassare la guardia e continuare a rispettate tutte le misure anti covid soprattutto in questo periodo».

La delibera approvata inoltre, conferma la tariffa agevolata ad un euro l’ora per il multipiano Sempione. Confermato anche il Park & Bus nei suoi parcheggi di interscambio e il Park & Walk dai parcheggi di piazzale Foresio e Libertà.