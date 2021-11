Parcheggio a pagamento per i non residenti in stazione a Casciago attivo dal 9 dicembre

Finiti i lavori nelle strade circostanti, è arrivato il momento dell’attivazione del nuovo sistema di sosta a pagamento in stazione a Casciago.

Dal 9 dicembre verrà infatti attivato il parcometro. Il parcheggio sarà a pagamento per i non residenti, mentre i cittadini di Casciago potranno richiedere in Comune il tagliando da esporre sul cruscotto della propria auto: per farlo, si può compilare l’apposito form al link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiMDLi32juSZ5c3KZcVsvjHEKmVuEgPmKuKH0WdyzwZzsfcg/viewform?usp=sf_link.

I tagliandi già richiesti saranno consegnati presso l’ufficio anagrafe del Comune a partire dal giorno 29 novembre. in via sperimentale fino all’11 gennaio 2022 sarà possibile esporre sul cruscotto della propria macchina un “Avviso Residente”. Per informazioni contattare gli uffici comunali (Anagrafe / Polizia Locale) al numero di telefono 033221100 o all’email anagrafe@comune.casciago.va.it o polizia.locale@comune.casciago.va.it.

Per i non residenti il pagamento sarà effettuabile al parcometro situato nell’area (seguendo le indicazioni sul display, mettendo il corretto importo dato che la macchina non eroga resto): il costo è di 1,50 euro al giorno, con la possibilità di sottoscrivere un abbonamento mensile di 25 euro (recandosi agli uffici comunali Anagrafe/Polizia Locale) o un abbonamento annuale al prezzo di 240 euro.

Sono mantenuti gli stalli gratuiti (14 sui 150 totali), come previsto dalla normativa. Contestualmente all’attivazione del nuovo sistema saranno intensificati i controlli (e le multe) per chi parcheggia nelle vie intorno alla stazione, dove vige il divieto di sosta.