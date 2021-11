Il Parco Pineta nell’ultima domenica di apertura diventa Locanda degli animali

I bambini saranno i protagonisti dell’ultima domenica di apertura del Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta e dell’Osservatorio astronomico di Tradate di questo quest’anno. Domenica 7 novembre a partire dalle ore 14 alle 17.30 l’area protetta si trasforma nella “Locanda degli animali”: oltre alle visite e ai giochi sui sentieri, i bambini potranno mettersi alla prova in diverse attività pensate a posta per loro.

La ricorrenza di San Martino (ogni 11 novembre) tradizionalmente chiude la stagione degli Eventi Natura organizzati dal Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate e dalla cooperativa AstroNatura. Non è una data casuale, proprio perché indica il momento giusto per rispolverare le mangiatoie ed offrire un ristoro ai “cittadini” pennuti che visitano le aree verdi accanto alla nostra casa

Per questo tra i laboratori proposti dai volontari (e per i quali è richiesto un piccolo contributo) c’è quello per costruire una mangiatoia per gli uccelli oppure di BatBox per i pipistrelli, ma spazio anche a letture animate, giochi avventurosi nel labirinto o passeggiate particolari “tra le corsie del supermercato del bosco” e percorsi di orienteering.

L’accesso al Centro didattico è libero e gratuito (per i maggiori di 12 anni sarà necessario esibire il Green Pass) mentre per per partecipare alle singole attività è necessario iscriversi a questo link

Sempre a disposizione di famiglie e avventori anche gli altri percorsi del Parco Pineta.

Il Sentiero natura

Il Sentiero Natura, breve tracciato di facile percorrenza (anche per i passeggini) , conduce alla scoperta dell’affascinante mondo naturale. Lungo il percorso si incontrano aree di interesse come lo stagno ed il prato delle farfalle.

I numerosi cartelli didattici dislocati sul percorso, ciascuno con il suo Qr-code, permettono di accedere, tramite il proprio smartphone, a tracce audio di approfondimento registrate da esperti e guide del Parco.

L’Osservatorio

Non mancheranno approfondimenti astronomici imprescindibili vista la vocazione del luogo; la visita non riguarderà gli spazi al chiuso più angusti, ma non precluderà l’esperenzialità che contraddistingue il Centro didattico; per l’occasione infatti sarà predisposta una postazione di osservazione diretta del sole all’aperto.

Striscia sensoriale a piedi nudi

Campo sperimentale di Orienteering

In occasione della Giornata europea dei Parchi – Giornata della Custodia 2018, gli alunni della Scuola cecondaria di primo grado Galilei di Tradate coordinati dalla Cooperativa AstroNatura, hanno collocato nell’area del Centro didattico dei paletti che richiamano la conformazione delle lanterne di orienteering. I più piccoli che desiderano sperimentare divertendosi questa disciplina, possono richiedere le cartine riportanti le diverse opzioni di percorso e verificare le proprie doti di orientamento!

Il Sentiero F.A.T.A.

Elementi e natura, un connubio che ha attraversato il tempo permeando credenze e cultura “scientifica” del passato. Il sentiero di circa 1 km, che avvolge il Centro didattico, offre quattro installazioni sugli elementi. Ad arricchire la passeggiata il Percorso del sistema solare con partenza dalla postazione del Sole; un sentiero dotato di totem a rappresentare i corpi celesti in scala immersi in un ambiente boschivo suggestivo.

Percorso del Sistema Solare

Ad arricchire la passeggiata lungo il Sentiero F.A.T.A. ecco il Percorso del Sistema Solare con partenza dalla postazione del sole. Un sentiero dotato di totem a rappresentare i corpi celesti in scala immersi in un ambiente boschivo suggestivo. Anche in questo caso i cartelli didattici godono dalle nuove modalità di interazione. Un Qr-code collocato in prossimità dell’uscita del Centro vi permetterà di scaricare una pagina del browser tramite la quale accedere a tracce audio di approfondimento da ascoltare direttamente davanti al totem corrispondente.