Parcometro in stazione a Casciago, la maggioranza e il sindaco replicano a La Civica

Arriva prontamente la risposta della maggioranza e del sindaco di Casciago alla polemica sollevata dal gruppo di opposizione de La Civica in merito alla tardiva attivazione del parcheggio a pagamento per i non residenti, regolato da un nuovo parcometro installato nell’area della stazione

L’ennesima “boutade” del Gruppo di Minoranza di Casciago.

Con nostro stupore apprendiamo dalle testate giornalistiche una nota del Gruppo di minoranza la Civica sul parcheggio a pagamento per non residenti di Via Tividino.

La prima domanda che c’è sorta spontanea è stata:

è la stessa Civica che ha speso € 194.626,33 di spese legali, per i lavori fatti in quell’area e piazza Cavour, alle quali si devono aggiungere € 38.653,57 per la chiusura di vertenze legali e tutte le imposte di registro a nostro carico per un totale ad oggi di € 227.479,90?

Oppure è la stessa che ha speso oltre € 40.000,00 di spese di progettazione per un parco ed un parcheggio su un’area non di proprietà e neppure in disponibilità dell’Amministrazione?

Siccome pare così, rispondiamo loro punto per punto:

I costi del parcometro sono stati sostenuti e pagati il 30.06.2021 grazie anche ad un’erogazione liberale dell’80% della cifra stanziata al netto di IVA da parte del Sindaco Mirko Reto.

Nel mese di luglio sono stati delineati gli stalli blu ed è stato inoltre predisposto un software per la richiesta dei tesserini per i residenti.

Nel mese di agosto Nexi ci ha abilitato al pagamento tramite POS – metodo di pagamento obbligatorio per legge.

I cartellini, già a disposizione dell’Amministrazione, saranno distribuiti all’effettiva data di partenza del parcheggio a pagamento.

Arriviamo al punto per cui non è stato ancora reso attivo.

Il gruppo di minoranza dovrebbe sapere (se vivesse sul territorio) che lungo Via della Fontana sono in corso i lavori per il totale rifacimento alla rete idrica ormai datata.

Per una questione etica di rispetto per le attività produttive e degli abitanti dell’area interessata, l’Amministrazione Comunale ha preso la decisione di tenere in stand by il pagamento del parcheggio, visto parte degli stalli liberi a disposizione sono occupati dalla Società Le Reti per il deposito di materiale utilizzato per i lavori di pubblico interesse.

Inoltre c’è da specificare, come chiarito dalla circolare (prot. 1742 del 30.03.2012) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’obbligo di parcheggi liberi nelle vicinanze delle strisce blu.

In caso di violazione di una delle due norme (ubicazione e vicinanza dei parcheggi gratuiti) eventuali verbali notificati sono da considerarsi illegittimi.

Inoltre per completezza dell’informazione parla chiaro anche il codice della strada, in particolare il comma 8 dell’art.7 che stabilisce quanto segue:

Se il Comune decide di predisporre delle aree da destinare a parcheggio con custodia o dia in concessione oppure dispone l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta deve riservare un’adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta.

Detto tutto ciò non appena i lavori alla rete idrica saranno terminati, attiveremo il parcometro e il nuovo sistema di parcheggi.

Per le loro dichiarazioni riferite al diritto allo studio ed ai campi estivi non ci resta che rispondere con i numeri:

nell’anno 2018 le cifre stanziate dall’allora Amministrazione Comunale guidata dalla Civica erano pari ad € 36,640,00. Oggi con la ns. Amministrazione abbiamo stanziato € 58.624,00, oltrettutto approvate anche dalla minoranza nell’ultimo Consiglio Comunale.

Il contributo delle scuole materna nel 2018 pari ad € 26.500,00; oggi risulta essere di € 30.000,00.

I centri estivi sono stati finanziati solo ed esclusivamente da questa Amministrazione con un contributo per l’anno 2020 pari ad € 6.322,89 incrementato al 2021 ad € 6.389,18.

Per concludere duole constatare che il gruppo di minoranza La Civica oltre a non aver neppur tenuto conto del periodo pandemico in corso e non aver condiviso una visione sul parcheggio a pagamento per i non residenti, che porterà benefici economici per le manutenzioni del paese, si sia dimenticato che nell’anno 2019 ha investito circa € 7.000,00 per parallelepipedi di lamiera verniciata che dovevano essere utilizzati per contenere gli autovelox, senza valutare l’inadeguatezza degli stessi allo scopo.

A voi le debite considerazioni.

Si invita infine il gruppo di minoranza La Civica al posto di fare politica attraverso la stampa, di usare per eventuali richieste sull’operato di questa Amministrazione le sedi Istituzionali opportune.

La trasparenza e la comunicazione ci hanno sempre contraddistinto.

IL SINDACO ED IL GRUPPO DI MAGGIORANZA