“Partigiano party”, a Induno Olona storia, musica e condivisione ricordando Serafino Tarotelli

L’Anpi e l’associazione giovanile “Il Caimano” di Induno Olona propongono per domenica 14 novembre “Partigiano party”, una giornata all’insegna della storia, della musica e del piacere di stare insieme condividendo i valori della democrazia e dell’antifascismo. La giornata è stata organizzata per ricordare Serafino Tarotelli, partigiano della divisione Garibaldi, brigata “Walter Marcobi”, per anni presidente della sezione indunese dell’Anpi, nel ventennale della morte.

Il programma si apre con un incontro in Sala Bergamaschi alle 10. Dopo il saluto delle autorità interverranno il professor Antonio Maria Orecchia, storico e docente all’Università dell’Insubria, il partigiano Ambrogio Vaghi e Luigi Pilastro.

Alle 13 si potrà pranzare insieme nella sede dell’associazione Borgo Olonese con un menù a base di specialità valtellinesi.

Alle 16 in Sala Bergamaschi è in programma un concerto ad ingresso gratuito con la band “Soul in tension”

Per il pranzo è necessaria la prenotazione al numero 345 3383821

Per l’accesso a tutti gli appuntamenti è necessario il green pass.

Qui la locandina dell’evento