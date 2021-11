Una Passeggiata nei parchi di Varese in occasione della Giornata Mondiale del Diabete

Camminare fa bene, questo si sa. Ma diventa ancora più importante farlo quando si è in determinate condizioni di salute, come per esempio quando si è affetti da diabete. Questo è l’importante messaggio che l’Associazione Diabetici Varese – DI.VA vuole diffondere con l’evento di sabato 20 novembre “Camminiamo Insieme”, organizzato in collaborazione con la Struttura Semplice Dipartimentale (SSD) di Diabetologia dell’Ospedale di Circolo di Varese, guidato dalla Dottoressa Cristina Romano.

La camminata è pensata sia per le persone affette da diabete, a cui si vuole fare capire l’importanza dell’attività fisica nella gestione della sua patologia, sia per sensibilizzare l’opinione pubblica in generale sul tema dell’importanza del movimento per la salute.

Il ritrovo è per sabato mattina alle ore 9.00, con partenza verso le 9.15. Sarà un giro breve per i più importanti parchi della città ed è previsto anche un aperitivo al punto di ristoro organizzato e offerto da DI.VA. Sia durante l’aperitivo che durante la passeggiata la Dottoressa Romano, e altri colleghi fra medici e infermieri, saranno disponibili per rispondere alle domande dei partecipanti.

L’evento si concluderà prima di pranzo. La partecipazione è libera e gratuita ed è sufficiente presentarsi in Piazza Monte Grappa alle ore 9:00. I Lions Varese Insubria patrocinano l’evento.

Per informazioni telefonare allo 0332 27 85 69 dalle 8:00 alle 15:00