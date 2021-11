Paura e angoscia, gli strascichi della pandemia. Se ne parla a Tradate con Marta Zighetti

Secondo incontro del ciclo “Chiesa e società alla prova del Covid 19 – Come ci sta cambiando la pandemia”, organizzato dalla Comunità pastorale di Tradate.

Mercoledì 24 novembre, alle 21 a Villa Truffini si affronterà un tema complesso e delicato, quello delle patologie e degli strascichi psicologici della pandemia. Relatrice dell’incontro, intitolato “Paura, angoscia sospetto: cercasi antidoto“, sarà la dottoressa Marta Zighetti, psicoterapeuta sistemico relazionale, terapeuta supervisore EMDR e consulente tecnico del tribunale di Varese.

«L’intento di comprendere la situazione prodotta dalla pandemia non può evitarci il confronto con le patologie nate con essa – spiegano gli organizzatori dell’incontro – Patologie che occorre conoscere per affrontarle, vincerle e superarle; con la consapevolezza che una calamità globale si porta dietro insidie materiali e psicologiche, minuscole piuttosto che gigantesche, che richiederanno molto tempo per essere superate».

L’esperienza della dottoressa Zighetti, frutto anche dell’impegno con l’associazione Essereessriumani, che sarà presentata nell’incontro, darà concretezza alla prospettiva teorica e vivacità alla serata.

L’incontro, organizzato con il patrocinio del Comune di Tradate, si svolgerà in presenza nella Sala Grande di Villa Truffini, e sarà trasmesso contemporaneamente in streaming sulla pagina Facebook della Comunità pastorale del santo Crocifisso.