Pazienti Covid in aumento all’ospedale di Varese: sono 66 di cui 7 in terapia intensiva

Cinque pazienti in più in tre giorni ( la situazione di venerdì 26/11). Questa mattina, l’asst Sette Laghi aveva 66 degenti Covid oltre a 2 persone in attesa di tampone. Sono ancora tutti ricoverati nel reparto degli infettivi, all’hub covid, in terapia intensiva e nelle stanze dedicate di ostetricia e pediatria al De Ponte.

In particolare, nel weekend sono aumentati i pazienti molto gravi che sono stati trasferiti in terapia intensiva: attualmente sono 7 mentre in diminuzione i caschi Cpap passati dagli 11 di venerdì agli attuali 7.

La pressione sul pronto soccorso rimane alta: la media degli accessi è leggermente in calo, tra le 120 e le 140 richieste al giorno, ma l’aumento di casi con sintomatologia da Covid ( tra 6/ 7 casi al giorno) impone la presenza di un medico fisso nel percorso del PS dedicato all’emergenza pandemica, con riduzione della squadra all’area “covid meno” del PS. Venerdì scorso l’appello del primario Vignati che aveva chiesto di evitare accessi impropri.