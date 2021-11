I pazienti Covid a Varese, la pizza dei volontari della Schiranna e il blitz contro i no vax nel podcast del 15 novembre

Le principali notizie di lunedì 15 novembre

Sono raddoppiati nell’ultima settimana i pazienti Covid all’ospedale di Varese. Dai 16 dello scorso 8 novembre oggi se ne contano 29 oltre . L’aumento consistente si spiega con il piccolo focolaio avvenuto settimana scorsa nel reparto dei “subacuti” della Fondazione Molina a Varese. Nella parte dedicata ai degenti dimessi dagli ospedali, ma non ancora in grado di rientrare al proprio domicilio, sono emersi 11 contagi, tutti vaccinati. La direzione del Molina ha chiesto all’ospedale di Varese di potersi fare carico della degenza di queste persone che non sono comunque entrate in contatto con gli ospiti delle RSA. Al Circolo ne sono stati trasferiti 9.

La galassia dei negazionisti del Covid ha sempre avuto come perno della sua azione una serie di luoghi “virtuali” usati come coordinamento e condivisioni di notizie più o meno distorte. Tra questi luoghi uno spazio centrale lo hanno avuto i gruppi telegram ed in particolare un canale chiamato “Basta Dittatura” . La Polizia ha eseguito una serie di perquisizioni in sedici città italiane (tra le quali anche Varese) nei confronti di No Vax e No Green Pass. Sono stati 17 i provvedimenti nei confronti dei più radicali affiliati al canale Telegram. Nei loro confronti sono ipotizzati, a vario titolo, i reati di istigazione a delinquere con l’aggravante del ricorso a strumenti telematici e di istigazione a disobbedire le leggi.

Scaricare un certificato in pochi minuti, gratis e senza uscire di casa. Da lunedì 15 novembre, 14 certificati sono online per 7.810 comuni italiani e si possono scaricare dall’Anagrafe digitale. Tutto senza sborsare i soldi che di solito erano necessari per i bolli. Alla piattaforma si accede via web con la Carta d’identità elettronica, rilasciata dal comune di appartenenza; con una smartcard che risponda ai requisiti della Carta nazionale dei servizi; oppure con lo Spid, il Sistema pubblico di identità digitale.

L’hub vaccinale della Schiranna ormai non esiste più, ma i legami e il valore dell’attività di volontariato non sono stati dimenticati. Soprattutto da chi, quei volontari, li ha coinvolti e coordinati per tutti questi mesi mesi. Così, la scorsa settimana, le associazioni di volontariato che hanno diretto l’accoglienza del centro vaccinale si sono ritrovate in pizzeria per dire grazie a chi ha regato il suo tempo libero. Una festa che si è allargata alle tante persone che si sono impegnate anche negli altri centri: da Angera a Tradate da Rancio Valcuvia ad Arcisate. Oltre sessanta persone hanno accettato l’invito a festeggiare.

La vittoria ottenuta domenica sera dalla Openjobmetis nel posticipo di Trieste – 70 a 86 con 24 punti di Kell e 23 di Gentile – ha riacceso un po’ di entusiasmo intorno alla squadra biancorossa che prima di questo successo era ultima in classifica con Pesaro. Una gioia legittima, perché gli uomini di Vertemati, al di là dei meriti tecnici, hanno dimostrato di avere quella vivacità, quell’energia e quella volontà che nel momento più buio – il -39 interno contro Reggio Emilia – sembravano svanite.

Sabato prossimo, a Masnago, la Openjobmetis avrà l’occasione di dare continuità al risultato di Trieste contro però una formazione – Tortona – che è neopromossa nei fatti ma che ha il telaio per puntare alla parte alta della classifica. Strappare due punti agli ex Cain e Wright sarebbe importantissimo perché poi il campionato si fermerà per lasciare spazio alla Nazionale. Arrivare alla pausa con 6 punti significa anche poter preparare lo scontro diretto con Pesaro con maggiore tranquillità e con la pressione sulle spalle dei marchigiani.

Intanto la società continua a guardare al mercato: se possiamo permetterci un consiglio, ci terremmo stretti Trey Kell pur con la sua atipicità. Nel finale di gara a Trieste ha fatto quello per cui era celebrato: controllare il ritmo, la palla e le scelte della squadra. E i risultati sono arrivati, per sé e per Varese.

