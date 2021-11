Il Pd richiama la Regione: “Inaccettabili i disagi creati da Trenord”

«Il disagio che quotidianamente studenti e i lavoratori varesini affrontano per i ritardi che Trenord ormai comunica con consueta “ puntualità “ per i propri treni crea un disservizio inaccettabile».

Lo dicono il segretario provinciale Pd Giovanni Corbo e Luca Paris, il referente per Infrastrutture e Trasporti nella segreteria dei dem.

«I varesini sono stanchi di disservizi sulle linee ferroviarie di collegamento su Milano. L’uso di mezze pubblici deve essere favorito oggi più che mai per ragioni di sostenibilità ambientale e economica e non può essere rallentato da trascuratezza e superficialità. Chiediamo che la Regione dia risposte concreta attraverso la sua società Trenord per andare incontro alle esigenze legittime dei varesini di avere un servizio ferroviario efficiente».

«L’eccellenza lombarda, già messa in discussione sulla gestione del sistema sanitario, non può continuamente essere incrinata anche sulla gestione del servizio ferroviario. La Lombardia e i suoi cittadini meritano di avere servizi eccellenti».

Peraltro oggi anche l’assessore regionale Claudia Maria Terzi è intervenuta chiedendo più efficienza a Trenord ma prendendosela soprattutto con Rfi, la società “statale” del gruppo Fs con cui sono evidente gli attriti.