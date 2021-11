Pellicini su piazza Libertà, “luogo significativo di Luino, prevalga buon senso”

«Ieri sera in consiglio comunale, è emerso un fatto preoccupante: ad oggi non vi è un progetto di riqualificazione di piazza Libertà. Anzi, ce ne è uno, quello commissionato durante il precedente mandato (e già pagato), ma la giunta attuale non lo condivide». Lo afferma l’ex sindaco Andrea Pellicini a margine dell’assemblea cittadina di lunedì 29 dicembre.

«Il fatto grave è che», continua Pellicini «senza alcun progetto, si sta acconsentendo ad Alfa srl, la società pubblica che si occupa del sistema fognario, di spaccare piazza Libertà per iniziare i lavori della ‘vasca di raccolta delle prime piogge’».

«Giovedì, il sindaco e gli assessori competenti avranno un incontro con i tecnici di Alfa. Mi auguro che prevalga il buon senso e che non ci si avventuri in un lungo cantiere senza conoscere prima come si trasformerà una dei luoghi più significativi di Luino. Non lo dico per spirito di polemica, ma perché amo profondamente la mia città. Mi fa quindi paura che alcune scelte fondamentali siano basate su improvvisazione e superficialità», conclude Andrea Pellicini.

La questione riguarda i prossimi lavori annunciati dal Comune a cura del gestore della rete odrica per il miglioramento dell’asseto fognario della cittadina lacustre.