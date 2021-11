Quando e perchè rivolgersi al chirurgo plastico: se ne parla a Radio Missione Medicina

Il medico che sarà intervistato a Radio Missione Francescana – Medicina venerdì 19 novembre alle ore 11.10 e’ il dottor Paolo Montemurro , specialista in chirurgia plastica e opera come chirurgo estetico presso la “ Clinica Isber “ in via Sonzini 8 a Varese . Titolo della trasmissione : “Quando e perche’ rivolgersi al chirurgo plastico”.

Conducono Luigi Rusconi e Giorgio Dini .

La trasmissione verrà trasmessa, in replica, domenica 21 novembre 2021 alle ore 16.00.