Il Piacenza e gli infortuni mettono ko il Rugby Varese

Il Rugby Varese esce nettamente sconfitto dalla terza giornata di Serie B, dove i biancorossi vengono superati dal Piacenza Rugby con un pesante 5-55. Gli ospiti hanno rispettato le attese e sfoggiato i loro punti forti, riconducibili alle mischie chiuse e alle rimesse laterali. Varese ha lottato come ha potuto, ma i tanti infortuni e la superiorità dei piacentini hanno decisamente fatto crollare i biancorossi.

Nei primi 25′ Piacenza può già contare sul punto di bonus offensivo, grazie alle quattro mete segnate. Il peso e l’esperienza dei primi otto del Piacenza svolgono un lavoro ottimo e logorante, cosa che la giovane mischia del Varese subisce eccome. Alla mezz’ora Varese segna la sua prima e unica meta di giornata, marcata dal mediano di mischia Sacchetti, che a pochi metri dalla linea di meta raccoglie l’ovale, inganna un paio di avversari e schiaccia.

Purtroppo però prima dell’intervallo gli ospiti vanno in meta per altre due volte, così il primo tempo si chiude sul 5-31.

Nella ripresa cambia poco. Piacenza continua a dominare un po’ su tutti i fronti, i biancorossi dimostrano gran voglia di lottare, ma la situazione rimane molto complicata. La grossa pecca del Varese è proprio quella di non riuscire ad avere possessi puliti, che servirebbero come l’oro per provare a rendersi pericolosi. Ma la mischia degli emiliani continua ad essere abrasiva e Varese scricchiola anche in rimessa laterale, dove perde numerose occasioni.

Nel secondo tempo Piacenza arrotonda il punteggio segnando altre quattro mete, per un totale di dieci. La giornata è resa più amara a causa di alcuni infortuni avvenuti durante il match. Nel primo tempo capitan Borello ha lasciato il campo a causa di un dolore al costato, mentre successivamente sono dovuti uscire anche la seconda linea Arreghini ed il centro Federico Bianchi. Infortuni che vanno

quindi ad aggiungersi a una lunga lista di atleti ai box per problemi fisici, una situazione che nessun allenatore vorrebbe a inizio stagione.

Per fortuna siamo proprio nell’avvio di questo campionato e diversi giocatori rientreranno nelle prossime settimane. Il tempo per

rimettersi in carreggiata c’è, le partite anche, come c’è la voglia di tornare a vincere in fretta.