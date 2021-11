Piambello dal Vivo propone a Cunardo lo spettacolo alla Linea Cadorna “La Grande Guerra”

Piambello dal vivo prosegue, racconta storie ed incontra nuovi volti. Dopo un altro tutto esaurito di domenica 7 novembre è pronto per continuare con il prossimo appuntamento.

Questa volta con una storia ispirata al libro “Il sergente delle nevi” di Mario Rigoni Stern, in occasione del centenario dalla sua nascita, che immergerà nella natura e nel passato. È la storia dell’esperienza dell’autore durante il suo servizio come sergente maggiore nel corso della Seconda Guerra Mondiale.

Lo spettacolo sarà in scena a Cunardo, immersi nella natura e nella storia. Uno spettacolo teatrale in mezzo alle trincee della prima guerra mondiale, dove il pubblico sarà coinvolto in modo immersivo grazie a cuffie wi-fi che permettono di ascoltare le voci degli attori e i rumori della natura.

L’appuntamento sarà per domenica 21 novembre alle ore 14.00 alla Linea Cardona di Cunardo con lo spettacolo “La Grande Guerra” di Intrecciteatrali.

TRAMA

Non è un trattato storico, non è nemmeno una lezione di storia: è un viaggio nella memoria di un uomo. Non è una presa di posizione se sia stato giusto o sbagliato, non vuole giudicare; vuole essere uno sguardo sugli uomini che erano li a combattere.

Parole e musica per creare suggestione e raccontare quelle persone, i loro occhi amici-nemici. Il viaggio di chi era al fronte e il viaggio di chi attende, guardando sorgere e tramontare lo stesso sole.

I posti saranno limitati (35/40)

Età consigliata dai 8 anni (la storia è molto semplice) Piambello dal Vivo, un progetto di Valle che fa rivivere il nostro territorio!

LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO È GRATUITA

Lasciamo a voi la libertà di valorizzare il nostro lavoro, liberamente, con una donazione, questo perché crediamo che l’arte ha un valore ed esso vada riconosciuto

L’ARTE E’ IL NUTRIMENTO DELL’ANIMO UMANO

La prenotazione è obbligatoria: http://www.intrecciteatrali.it/piambello-dal-vivo/

INFO: intrecciteatrali@gmail.com – T: +39 331 31 93531

Oppure dai canali social di Facebook – Instagram di Intrecciteatrali

Il palcoscenico sarà la natura: gli attori reciteranno tra le trincee della Linea Cadorna di Cunardo, organizzata in collaborazione con il comune di Cunardo, la Comunità Montana del Piambello e con il sostegno di Fondazione Comunitaria del Varesotto.

Come la silent disco

Per raggiungere il luogo dello spettacolo gli spettatori dovranno affrontare una breve passeggiata, che sarà molto di più di un semplice percorso nel bosco. Al loro arrivo al parcheggio consegneremo a tutti delle cuffie wi-fi, che il pubblico indosserà durante la salita ascoltando i passi delle persone, il rumore delle foglie e degli animali. Anche durante lo spettacolo useranno le cuffie: loro staranno in silenzio e sentiranno noi attori che parliamo. L’obiettivo è rendere l’esperienza ancora più speciale e al tempo stesso rispettare i suoni della natura. Sarà una sorta di “silent show”, come già avviene normalmente con la silent disco.

PIAMBELLO DAL VIVO E’ TERRITORIO

Riprende il progetto Piambello dal Vivo che girovagando nei comuni della Comunità Montana del Piambello ne farà scoprire il suo territorio. Un territorio che diventa palcoscenico di nuove storie e si scopre al suo pubblico.