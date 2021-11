Piero Galparoli “Nazista e criminale”: scritte ingiuriose davanti al comune di Varese

Scritte sull’asfalto in via Sacco davanti al portone del comune di Varese, volantini sparsi qua e là, con un unico messaggio: “Galparoli Nazista e Criminale“.

Le scritte e i volantini, firmati da una “Forza di lotta non violenta per libertà e diritti” dal nome “ViVi” sono destinati all’ex consigliere di Forza Italia e responsabile degli enti locali del partito, che nei giorni scorsi ha dichiarato pubblicamente che “L’Italia dovrebbe fare come l’Austria” con chi non è vaccinato, cioè imporre il lockdown solo a loro, prendendo una posizione netta contro il vaccino.

Solidarietà dal sindaco Davide Galimberti, che ha definito le scritte: «Un attacco ignobile scatenato probabilmente dalla giusta presa di posizione di Galparoli sull’importanza dei vaccini. Non tolleriamo in nessun modo questi vili attacchi e abbiamo già dato indicazioni di rimuovere tutte le scritte».