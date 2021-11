Una “pioggia” di soldi per Angera. Ecco come saranno investiti i 2milioni e mezzo in arrivo

Ammonta a un milione di euro il contributo che la Regione Lombardia ha stanziato per il comune di Angera nell’ambito del finanziamento da quasi 8 milioni di euro, per il bando dedicato alla riqualificazione dei borghi storici.

Una cifra che, se aggiunta al milione e mezzo di euro che il Comune ha da poco ricevuto a sostegno di una serie di progetti avanzati dall’amministrazione, va a integrare un vero e proprio tesoretto per le casse della cittadina della Rocca.

Soddisfatto e felice per la notizia il sindaco, Alessandro Molgora che ha ben chiaro come queste risorse verranno impiegate: «I fondi della Regione, il milione, serviranno a finanziare la riqualificazione di tutta l’area dell’ex cinema Roma (un’area dismessa situata proprio nel centro storico, ndr). Proprio questa mattina abbiamo ricevuto la visita della sovrintendenza che ha preso atto del progetto che abbiamo delineato».

Il piano, che dovrebbe presto passare alla fase esecutiva, prevede il recupero dell’ex chiesa che potrà divenire una sala polivalente, spazio che di cui il comune non dispone e della sala a volte che andrebbe ad ospitare uno spazio espositivo e per piccoli eventi. L’area nel tempo è stata oggetto di diverse proposte e interessi (tra gli ultimi in ordine di tempo quello di ospitare al suo interno un museo del vinile), ma è solo negli ultimi anni che è stato avanzato un vero e proprio progetto di recupero.

I fondi della Regione saranno dunque fondamentali per portare a termine questo intervento atteso da tempo. «Le altre risorse che abbiamo a disposizione riguardano il polo per l’infanzia (nell’area della materna di via Arena) ammontano a circa 650mila euro – prosegue il sindaco – che si aggiungono ai 900mila che si sono sbloccati e che avevamo richiesto per far fronte a una serie di interventi di messa in sicurezza del territorio».

Questi ultimi riguardano: per un importo di circa 90mila euro la sistemazione e messa in sicurezza della via per Ranco, anche a seguito la frana che aveva interessato il percorso alcuni anni fa, circa 300mila euro andranno alla risistemazione della zona lacuale in viale Libertà, 270 circa per la strada di collegamento verso l’ospedale, 30mila per la sistemazione del reticolo idrico minore e 250mila per una serie di interventi di messa in sicurezza della collina di San Quirico.

«Per quest’ultima azione stiamo lavorando in sinergia con esperti e rappresentanti del parco Campo dei Fiori proprio per realizzare delle misure che possano ridurre e contrastare gli effetti di ipotetici incendi, rischio che dobbiamo valutare anche alla luce dei recenti eventi che hanno interessato il Varesotto» ha concluso Molgora.