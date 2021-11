Pista di ghiaccio, ruota panoramica e lucine per un ricco Natale tra Verbania, Intra e Pallanza

Sarà un fine anno diverso questo 2021 rispetto all’anno scorso. In Italia e anche a Verbania, grazie alla campagna vaccinale che prosegue e che ha di molto attenuato le conseguenze della pandemia da Covid 19, ritorneranno eventi, iniziative, manifestazioni legate al Natale e non solo.

Sarà quindi un fine anno ricco di appuntamenti: l’amministrazione di Verbania ne segnala alcuni già programmati, ricordando che l’elenco completo sarà aggiornato e poi visibile sul sito specifico del Comune https://eventi.comune.verbania.it gestito dall’ufficio Turismo e riportato sui social media del Comune.

A Pallanza ritorna dal 4 dicembre la grande pista di pattinaggio su ghiaccio; inoltre la piattaforma sul lago avrà una sua rielaborazione natalizia a cui si aggiunge l’iniziativa “Una favola a Pallanza” (in collaborazione con i commercianti), che vedrà il lungo lago decorato con diverse istallazioni (anche da leggere per i più piccoli) a tema per la fiaba “Lo Schiaccianoci”. Vi sarà anche una postazione natalizia sul lungo lago per una simpatica foto/selfie ricordo con il lago e la piattaforma alle spalle.

A Suna dall’8 dicembre farà ritorno l’appuntamento con la mostra/concorso “Presepi A Suna”, evento promosso dal Quartiere Ovest con l’esposizione di decine di presepi da parte di privati e scuole allestiti nelle vie, giardini e cortili. La visita sarà abbinata al nuovo progetto dei muri dipinti di “Prospetti di Lago”. Inoltre, gli immancabili appuntamenti dei Sunalegar che animeranno anche la Vigilia di Natale.

A Intra si prolungherà in piazzale Flaim la presenza della ruota panoramica in versione natalizia. Ad affiancarla a poca distanza come ulteriore attrazione sul lungolago per il secondo anno ci sarà il ritorno della pista di pattinaggio su ghiaccio.

Nell’ambito degli eventi della stagione teatrale de Il Maggiore, al via in questi giorni (e visibili sul sito www.ilmaggioreverbania.it), ricordiamo il 12 dicembre il balletto “Lo Schiaccianoci” e il 23 dicembre il concerto imperdibile con il Virginia Union Gospel Choir.

Tra le manifestazioni sono previste il ritorno il 4 dicembre di “Red Passion Verbania” con la presenza di una serie di grandi vetture della Ferrari in Piazza San Vittore; l’8 dicembre il Comitato Cima di Intra con il “Natale in Piazza Cavour”, l’11 dicembre con “Rimettiamoci in gioco” al Parco Besozzi, i mercatini della Pro Loco a Intra il 20 e 21 novembre e 11 e 12 dicembre e il “Villaggio In fattoria” che animerà i week end presso la fattoria del Toce a Fondotoce.

E in campo musicale i quattro concerti dell’Avvento proposti da Abendmusiken, il concerto di Natale del 19 dicembre del comitato pro Santa Marta e una serata di Cori organizzata dalla Pro Loco.

Ovviamente ci sarà spazio alle luminarie nelle varie frazioni, da Suna a Intra, da Pallanza a Trobaso, con il lavoro svolto delle associazioni e dai commercianti e con il sostegno economico dell’Amministrazione Comunale. Confermate le particolari illuminazioni che coinvolgeranno il “terzo” ponte a S.Anna, la colonna del Porto di Intra e la chiesetta dei S.S. Fabiano e Sebastiano.

“Ringraziamo – sottolineano il sindaco Silvia Marchionini e l’assessore al Commercio Giorgio Comoli – tutti quelli che si sono adoperati per costruire le iniziative in calendario: commercianti, associazioni, enti, operatori privati, gli uffici comunali del turismo e della cultura ecc. Come ogni anno abbiamo cercato di dare a tutti, come Amministrazione, il nostro supporto e contributo per far riuscire queste manifestazioni.”