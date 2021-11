Più di 10.000 articoli in pronta consegna per la sicurezza sul lavoro, scegli Worksecure.it

Da oltre dieci anni Work Secure propone una vasta gamma di dispositivi per la sicurezza sul lavoro, coprendo tantissimi settori, dal boschivo fino a quello minerario. La qualità è garantita da brand di punta del settore, come Cofra, U Power o DPI Sekur. Gli articoli sono in pronta consegna, è perfino possibile personalizzare gli abiti da lavoro e l’assistenza multicanale è garantita da esperti.

La selezione di articoli presenti nel catalogo dello store è molto ampia ed espressione di un ottimo rapporto qualità/prezzo. Abbigliamento ad alta visibilità, cuffie antirumore, dispositivi antitaglio, elmetti protettivi, scarpe antinfortunistiche Lewer o mascherine da lavoro sono solo alcune delle proposte.

Work Secure seleziona dispositivi realizzati da oltre 300 produttori di tutto il mondo, scegliendo la qualità di marchi come Petzl, Workwear, Kask, Sip Protection, Cofra, Honeywell e U Power. L’azienda è un centro autorizzato per la revisione, la riparazione e la taratura dei dispositivi rilevatori Gas Alert. Fornisce servizi di ispezione e revisione per imbracature e dispositivi anticaduta di terza categoria ed ha sviluppato un’importante specializzazione nella sicurezza di cantieri forestali e boschivi (per Terna ed Enel in particolare).

Ai professionisti di Work Secure è possibile richiedere anche la progettazione, la fornitura e l’installazione di linee vita, parapetti, sistemi anticaduta, formazione in merito all’utilizzo dei dispositivi acquistati e informazioni sulle ultime normative del settore.

Servizio ulteriore offerto dall’azienda è quello della personalizzazione di tutti i capi di abbigliamento acquistati sullo store con stampe serigrafiche, in colorprint, con ricami diretti, scudetti, patches o applicazioni termosaldate.

La consegna è gratis per qualsiasi importo ed è possibile spedire anche in Europa. In più, se gli ordini vengono effettuati entro le 12:00, sono affidati al corriere il giorno stesso. Qualora l’acquisto non dovesse core rispondere alle esigenze del cliente, il reso a costo zero è garantito.

Il personale tecnico specializzato è sempre disponibile a fornire risposte e chiarimenti in ogni fase dell’acquisto, tramite la comoda chat online, WhatsApp o l’assistenza telefonica. La sicurezza è prerogativa anche delle transazioni. È possibile, infatti, utilizzare vari metodi di pagamento: carta di credito, bonifico bancario, contrassegno, Paypal o soluzioni rateali.

Affidati ai professionisti di Worksecure.it: scegli i migliori articoli per la tua sicurezza sul lavoro al prezzo che non ti aspetti!