Più casi di Covid: chiusa a Varese la primaria Baracca che riprende le lezioni a distanza

Un’intera scuola chiusa per covid. Dopo Luino anche a Varese Ats Insubria ha preso la drastica decisione di sospendere temporaneamente le lezioni per tutti gli alunni alla primaria Baracca di Capolago. I casi positivi sarebbero stati individuati in classi differenti da qui l’applicazione del protocollo di sicurezza che riguarda la popolazione studentesca ma anche i docenti e gli tutti gli operatori.

Da domani quindi, mercoledì 10 novembre, i circa 80 bambini faranno lezione a distanza.

«Nelle prossime ore verrà effettuata la totale sanificazione della scuola – spiega l’assessore ai servizi educativi Rossella Dimaggio – purtroppo il covid è ancora in circolazione, anche se i dati ci dicono che grazie alle vaccinazioni stiamo vivendo un periodo decisamente diverso dagli scorsi anni. Resta fondamentale però proseguire a vaccinarsi e rispettare le norme di sicurezza. Ai bimbi positivi e alle loro famiglie auguro una pronta guarigione e a tutta la scuola un rientro veloce in presenza”.