Più ricoveri per Covid a Busto, gli animalisti contro il palio degli asini e il Natale a Como nel podcast del 17 novembre

Le principali notizie di mercoledì 17 novembre

Aumentano anche negli ospedali dell’ASST Valle Olona, come in tutta la regione, i ricoveri per Covid. Al momento, sono 21 i degenti all’ospedale di Busto Arsizio ai quali si sommano 7 persone a Saronno ( undici in più di settimana scorsa). Di queste 3 sono in condizioni critiche ed hanno bisogno della ventilazione assistita con il casco Cpap. «Siamo lontani dai numeri di un anno fa, grazie soprattutto alle campagne vaccinali, ma questi segnali di ripresa non sono da prendere sottogamba» ha dichiarato il Direttore sanitario dell’ASST Valle Olona, Claudio Arici.

L’associazione 100% Animalisti è pronta a fare denunce, se emergeranno maltrattamenti al Palio della Rama di Pomm a Gallarate. Al centro non c’è ovviamente la gara podistica o quella di tiro alla fune, ma la corsa degli asini, gran finale delle competizioni previste domenica 21 novembre. Al di là della contestazione generale dell’idea di palio con gli animali, la sigla contesta le modalità cioè il fatto che che i fantini (adulti) cavalchino gli Asini sul dorso, pratica vietata dalla legge, dato che questi animali sono fragilissimi in quella parte del corpo, i fantini dovrebbero invece cavalcarli sulla groppa. Domenica a Gallarate, saranno presenti volontari locali per monitorare la gara

Dal 1 luglio 2022, in Svizzera, le coppie dello stesso sesso potranno sposarsi. Nella votazione popolare del 26 settembre 2021 la netta maggioranza degli elettori e tutti i Cantoni hanno accolto il“Matrimonio per tutti”. E così dalla prossima estate le coppie dello stesso sesso potranno sposarsi o trasformare la loro unione domestica registrata, in matrimonio. È possibile però presentare la domanda di svolgimento della procedura di preparazione prima di luglio.

Per la gioia di tutti i “fondisti” che amano allenarsi vicino a casa, è in arrivo un impianto nuovo per la pista di sci da fondo dello sci club Cunardo. Lunga 5 chilometri in totale, la pista di Cunardo ne vede 2 e mezzo già illuminati e alimentati con i cannoni per la neve artificiale: ma se fino a quest’anno i cannoni erano due, con la riqualificazione diventeranno tre e potranno anche cominciare a “sparare” neve a temperature più alte di quanto facevano fino ad oggi. Un elemento fondamentale in questi inverni molto più miti, e che renderà disponibili le piste per un tempo maggiore. I primi lavori agli impianti saranno pronti a partire dal primo dicembre: da quel giorno si attenderanno le temperature sufficientemente fredde per l’innevamento artificiale, e quindi per poter aprire effettivamente la pista.

A Como torna la Città dei Balocchi. Dopo un anno di stop a causa della pandemia, viene riproposto uno degli spettacoli più attesi: da sabato 27 novembre al 6 gennaio 2022 gli edifici del centro storico saranno illuminati con immagini coloratissime e a sfondo natalizio. Ad aggiudicarsi il bando è stato il Consorzio Como Turistica. Gli eventi della lunga manifestazione saranno presentati nel dettaglio nei prossimi giorni ma è certo che ci saranno la pista di pattinaggio, le casette di legno con prodotti artigianali ed enogastronomici. Grande protagonista sarà però lo spettacolo di luci e le installazioni luminose che coinvolgno tutti gli edifici principali del centro di Como.

