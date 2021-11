Plauso dei vertici di Regione Lombardia per la coreografia del Milan a favore del personale sanitario

Il derby della Madonnina è una gara dal grandissimo significato in Italia e nel mondo, che mette sotto i riflettori planetari oltre alle protagoniste Milan e Inter anche la città di Milano.

Come da tradizione prima dell’inizio della gara le due tifoserie regalano un bel colpo d’occhio con le coreografie che riempiono le rispettive curve. Ma ieri sera, domenica 7 novembre, ha colpito nel segno in modo particolare quella della curva rossonera, che ha dedicato scritta e disegno al personale sanitario che ha lavorato duramente in questo periodo di emergenza sanitaria.

Anche i vertici di Regione Lombardia hanno particolarmente apprezzato il messaggio, condividendo dei post social a riguardo.

Attilio Fontana, Governatore lombardo e anche tifoso milanista ha scritto: “I veri vincitori del derby di ieri sera sono i tifosi della Curva Sud. E non lo dico da milanista. Un messaggio eccezionale per una coreografia che resterà per sempre nella storia dello sport. Grazie ragazzi!!!”

Dell’altra sponda del Naviglio per legame affettivo è Letizia Moratti, vicepresidente della Lombardia, che ha però a sua volta sottolineato il messaggio: “Quando sport e tifo si nobilitano, spinti da una passione e una sensibilità che non ci fanno vedere colori diversi, ma ci uniscono in un sentimento di riconoscenza e stima per il grande impegno e sacrificio di chi si è impegnato e si sta ancora impegnando nella dura battaglia contro il Covid. Grazie”.