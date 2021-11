A Porto Valtravaglia il mercatino di Natale e tanti eventi

Porto Valtravaglia si prepara a vivere un Natale magico e ricco di atmosfera e divertimento con la manifestazione “Auguri in Piazza”. In programma un calendario di eventi per tutti i gusti, organizzato dal Comune per allietare le festività dei concittadini, villeggianti e turisti.

Il programma di quest’anno è frutto della stretta collaborazione tra l’amministrazione e diverse realtà locali: la Pro Loco di Porto Valtravaglia, la Pro Loco di Castelveccana, il Gruppo Alpini di Porto Valtravaglia, gli Amici del Presepio Vivente di Brezzo di Bedero, la Scambio S.r.L., la squadra al Cinghiale La Valtravaglia con l’obiettivo di animare Porto Valtravaglia e i territori limitrofi e contribuire alla ripresa della vita sociale ed economica in totale sicurezza e nel rispetto della normativa Anti Covid 19.

Dopo l’ accensione delle luminarie di mercoledì 24 novembre, le iniziative continuano sabato 4 e domenica 5 dicembre con il Mercatino di Natale, oltre novanta bancarelle che occuperanno tutto il lungolago. Si potrà quindi partire da piazza della Posta e proseguire fino alla zona del Porto vecchio, Piazza Imbarcadero, Piazza Mercato. I visitatori potranno così godere della bellezza del Lago Maggiore, alla ricerca dei regali di Natale tra oggetti d’artigianato, degustazioni alimentari, aziende agricole del territorio, prodotti fatti in casa, collezionismo, vintage, bigiotteria, dipinti sul legno, presepi, sculture in legno e molto altro.

Inoltre, i più piccoli potranno visitare la fattoria di Babbo Natale con i suoi animali, scattare una foto con lui e il suo fidato Elfo e consegnare le letterine con i desideri. Sul lungolago saranno presenti anche degli elfi che consegneranno dolci a grandi e piccini. Ci saranno inoltre, gli zampognari, una band scatenata di Babbo Natali, Silvano Il Babbo Natale Cantante, oltre alla possibilità di sorseggiare vin brulé, cioccolata calda e tanto tanto altro.

A Lo Scambio (Via Roma 80) per tutto il fine settimana ci sarà la possibilità di visitare una esposizione di artisti e artigiani locali. Inoltre, sarà possibile vedere lo spettacolo di Matteo Carrassini in veste di Cantastorie e ascoltare il concerto corale di SS Pietro Paolo con Canti Natalizi.

Sempre a Porto Valtravaglia, sabato 18 dicembre, alle 20.45 al Salone Colombo di Porto Valtravaglia, è in programma il concerto di Natale dell’Orchestra Ex Novo di Novara diretta da Chiara Pavan.