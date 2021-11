Il premio internazionale per il fair play assegnato a Lella e Alfredo Ambrosetti

I coniugi Ambrosetti, Alfredo e Lella, sono stati premiati con un altissimo riconoscimento in ambito sportivo in una cerimonia che si è svolta al Palace Hotel di Varese, sabato 27 novembre. Grazie all’interessamento del Panathlon Varese, l’imprenditore e sua moglie sono stati insigniti del Premio Fair Play alla Carriera assegnato direttamente dal CIFP, il Comitato Internazionale Fair Play fondato nel 1963 e riconosciuto dal CIO.

Alfredo e Lella Ambrosetti erano stati candidati a questo ruolo dal Panathlon Club Varese del presidente Franco Minetti che ha avuto ragione nel portare avanti questa nomination su scala internazionale. La cerimonia del Palace ha visto la partecipazione di numerose autorità: il sindaco Davide Galimberti è intervenuto insieme all’assessore allo sport Stefano Malerba; dalla Regione Lombardia sono giunti il consigliere Emanuele Monti e il sottosegretario allo sport Antonio Rossi mentre l’onorevole Matteo Bianchi ha rappresentato il Parlamento.

Per il Panathlon, oltre ai dirigenti locali, ha partecipato il Governatore dell’Area2 Lombardia, Attilio Belloli mentre il Premio è stato consegnato da Maurizio Monego, vicepresidente del Comitato Internazionale Fair Play.

Il riconoscimento è arrivato agli Ambrosetti come coronamento di una vita spesa anche a favore dello sport. L’ultimo grande progetto, “i Campionissimi” (che si tiene ogni anno a Varese con il raduno di tanti grandi nomi dello sport di ieri e di oggi) conferma quanto l’attività sia stata centrale nel loro concetto di società. Una società inclusiva, come i tanti eventi organizzati per il mondo Special Olympics. Anche sabato non sono mancati amici dello sport. Su tutti Dino Meneghin, Aldo Ossola e dal mondo paralimpico Irbin Vicco accompagnato dal Presidente della Polha Varese Daniela Colonna Preti.

Ad impreziosire la giornata anche una premiazione a sorpresa riservata ad Adriana Croci Piotti, prima donna Presidente del Panathlon a Varese e socia da cinquantaquattro anni. «Sono molto soddisfatto di questa conviviale e soprattutto di essere riuscito a portare questo premio a Varese – spiega il presidente Minetti – Voglio ringraziare il club, citando Roberta Bianchi che mi ha affiancato nella conduzione degli interventi e Doriano Cervini nostro instancabile vicepresidente che ci ha permesso di avere una location eccellente».