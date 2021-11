Presentata la guida Michelin 2022, ecco tutti i ristoranti stellati della Lombardia

Tante conferme e qualche nuovo ingresso: è stata presentata la guida Michelin 2022, la bibbia della ristorazione che assegna le prestigiose “stelle” a chef e ristoranti. Ecco tutti i riconoscimenti assegnati in Lombardia.

Tre stelle Michelin

Brusaporto (BG) – Da Vittorio

Canneto sull’Oglio / Runate (MN) – Dal Pescatore

Due stelle Michelin

Concesio (BS) – Miramonti l’Altro

Cornaredo / San Pietro all’Olmo (MI) – D’O

Gargnano (BS) – Villa Feltrinelli

Milano / Centro storico (MI) – Seta by Antonio Guida

Milano / Zona urbana Sud-Ovest (MI) – Il Luogo di Aimo e Nadia

Una stella Michelin

Albavilla (CO) – Il Cantuccio

Almè (BG) – Frosio

Bellagio (CO) – Mistral

Bergamo (BG) – Casual

Bergamo (BG) – Impronte

Calvisano (BS) – Al Gambero

Campione d’Italia (CO) – Da Candida

Cavernago (BG) – Il Saraceno

Cernobbio (CO) – Materia

Certosa di Pavia (PV) – Locanda Vecchia Pavia “Al Mulino”

Como (CO) – Kitchen

Como (CO) – I Tigli in Theoria

Corte Franca / Borgonato (BS) – Due Colombe

Desenzano del Garda (BS) – Esplanade

Fagnano Olona (VA) – Acquerello

Gardone Riviera / Fasano (BS) – Lido 84

Gargnano (BS) – La Tortuga

Laveno-Mombello (VA) – La Tavola

Madesimo (SO) – Il Cantinone e Sport Hotel Alpina

Manerba del Garda (BS) – Capriccio

Mantello (SO) – La Présef

Milano / Centro storico (MI) – Cracco

Milano / City Life-Sempione (MI) – Iyo

Milano / City Life-Sempione (MI) – Tano Passami l’Olio

Milano / Isola-Porta Nuova (MI) – AALTO

Milano / Isola-Porta Nuova (MI) – Berton

Milano / Isola-Porta Nuova (MI) – Viva Viviana Varese

Milano / Navigli (MI) – Contraste

Milano / Navigli (MI) – Sadler

Milano / Porta Romana-Porta Vittoria (MI) – L’Alchimia

Milano / Stazione Centrale (MI) – Felix Lo Basso home & restaurant

Milano / Stazione Centrale (MI) – Joia

Milano / Zona urbana Nord-Ovest (MI) – Innocenti Evasioni

Oggiono (LC) – Bianca sul Lago by Emanuele Petrosino

Olgiate Olona (VA) – Ma.Ri.Na.

Orzinuovi (BS) – Sedicesimo Secolo

Pralboino (BS) – Leon d’Oro

San Paolo d’Argon (BG) – Umberto De Martino

Sirmione (BS) – La Rucola 2.0

Sirmione (BS) – La Speranzina Restaurant & Relais

Sorisole (BG) – Osteria degli Assonica

Stradella (PV) – Villa Naj

Trescore Balneario (BG) – LoRo

Treviglio (BG) – San Martino

Viganò (LC) – Pierino Penati

Vigevano (PV) – I Castagni

Villa d’Almè (BG) – Osteria della Brughiera

Villa di Chiavenna (SO) – Lanterna Verde