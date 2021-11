Il presepe di Andy Warhol e non solo, al Midec di Laveno la mostra “Nascita e rinascita”

“Nascita e rinascita”, è questo il titolo della mostra di presepi in mostra al Midec -Il Museo Internazionale del Design Ceramica che verrà inaugurato sabato 27 novembre, alle 16.

In mostra sarà possibile trovare molti pezzi preziosi tra cui il presepe creato da Andy Warhol per Rosenthal. Ma non solo. La mostra è a cura di Enrico Brugone e Marco Lisè e sarà visibile fino al 9 gennaio 2022.

Sempre a Palazzo Perabò è possibile vedere altre due mostre, oltre alla collezione permanente: quella dedicata alla straordinaria designer italiana Antonia Campi e quella dedicata alla ceramica lavenese.