Il presidente della Federciclismo a Palazzo Estense per parlare del velodromo di Varese

Visita di cortesia del nuovo presidente della Federciclismo, Cordiano Dagnoni, a Palazzo Estense nella mattina di oggi venerdì 12 novembre. Il nuovo numero uno del pedale italiano, che ha sostituito Renato Di Rocco, era accompagnato dal presidente provinciale della FCI Massimo Rossetti e ha incontrato il sindaco Davide Galimberti e l’assessore allo sport Stefano Malerba.

Oggetto dell’incontro il velodromo “Luigi Ganna”, ovvero l’anello ciclistico all’interno dello stadio “Franco Ossola” di Masnago. Una pista che in passato visse anni di gloria ospitando anche le gare del Mondiale 1971 (quelle su strada furono a Mendrisio: un tempo le due manifestazioni iridate erano legate tra loro) ma che da tempo è praticamente inutilizzato e in condizioni precarie. Da parte del Comune c’è l’idea che il velodromo possa essere un impianto oggetto di riqualificazione e il colloquio con Dagnoni è andato proprio in quella direzione.

Chi da tempo “ragiona” sul futuro del “Luigi Ganna” è Riccardo Aceti, il professionista varesino e professore del Politecnico che si è già occupato della prossima ristrutturazione del palasport di Masnago. Lo stesso Aceti era presente all’incontro con Dagnoni il quale, tra l’altro, ha un passato da pistard sia come atleta azzurro sia come allenatore.

Milanese di Rodano, il presidente federale conosce bene il ciclismo lombardo e ha espresso un interesse di massima sul velodromo varesino in un momento in cui – finalmente – la pista è tornata a esprimere grandi risultati. Non dimentichiamo che proprio un Ganna, il verbanese Filippo, è pluricampione del mondo e ha trascinato il quartetto azzurro all’oro olimpico e alla maglia iridata. In questo momento la Lombardia ha già il velodromo di riferimento nazionale, quello di Montichiari, ma le porte ad altre piste non sono certamente chiuse.