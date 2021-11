Prevenzione del tumore del collo: giornata di visite all’ospedale di Busto Arsizio

Sensibilizzare sulle neoplasie del distretto testa-collo, che subiscono spesso un ritardo diagnostico. Imparare a riconoscere i disturbi. Aumentare nelle persone la consapevolezza che la diagnosi precoce fa la differenza nella cura. Da queste premesse nasce la volontà dell’ASST Valle Olona di aderire alla Prima giornata di prevenzione SIOeChCF (Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico Facciale).

Visite di screening si svolgeranno martedì 23 novembre dalle 8.30 alle 12.30 presso l’ambulatorio di otorinolaringoiatria del Centro diagnostico ORL – Audiofonologia all’ospedale di Busto Arsizio.

Prenotazioni dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 16.00 al nr 0331 699296

«Un abbassamento di voce persistente (disfonia), un mal di gola prolungato (faringodinia), una difficoltà a deglutire che non passa (disfagia), oppure delle tumefazioni visibili o palpabili sul collo: sono tutti fattori che devono suonare come campanelli di allarme e condurre a una visita specialistica – spiega il dottor Edoardo Stellin, otorinolaringoiatra dell’Ospedale di Busto Arsizio -. Pazienti con questi sintomi, a lungo trascurati nel tempo, giungono a noi spesso troppo tardi. Questa giornata di prevenzione, che offre una visita otorinolaringoiatrica completa, mira a intercettare quanto prima i disturbi del distretto testa-collo, per affrontarli e curarli tempestivamente».

Il dottor Stellin non indica un’età precisa nella quale è bene iniziare a pensare a una prima visita di controllo: «E’ invece fondamentale considerare i fattori di rischio: fumo, alcol, familiarità. In questi casi, è bene sottoporsi subito a una visita specialistica».