Primo giorno di prenotazione per gli over40: oltre 23.000 le richieste nel territorio di Ats Insubria

Primo giorno di prenotazioni della terza dose per tutti gli over40 e over50. Nel territorio di Ats Insubria sono state 34.988 le persone che, oggi, hanno preso l’appuntamento per il vaccino. In particolare hanno ottenuto l’appuntamento 12.856 ultracinquantenni e 10.546 quarantenni. La quasi totalità ha scelto la modalità informatica, registrandosi sul portale di Poste. Hanno richiesto il vaccino anche 5000 ultrasettantenni, 4780 sessantenni, e 1138 over80. A questi si aggiungono circa 650 prenotazioni per le fasce sotto i 40 anni.

Al livello lombardo, si sono registrate 172.879 persone: anche in questo caso la richiesta più elevata è arrivata dai cinquantenni, oltre 63.000 prenotazioni, e quarantenni (oltre 50.000). Nel panorama regionale, Ats Insubria è la seconda per numero di prenotazioni, preceduta da Ats Milano.

Riconiamo che possono prenotare la dose booster tutti i cittadini sopra i 40 anni che abbiano fatto il secondo richiamo da almeno 180 giorni. È possibile, però, fissare sin da ora la propria chiamata che sarà dopo il superamento dell’intervallo indicato a livello Ministeriale.

Coinvolti anche gli operatori sanitari, i vaccinati con il Janssen monodose, i pazienti immunocompromessi per i quali è richiesto un intervallo di 28 giorni dal secondo richiamo.