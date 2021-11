Primo punto “milanese” per i Mastini Varese battuti dal Dobbiaco ai rigori

Hanno accarezzato a lungo il successo pieno, ma si sono dovuti – alla fine – accontentare di un punticino, guadagnato dopo i rigori che però hanno premiato gli avversari. I Mastini Varese tornano, almeno, a muovere la classifica ma terminano la serata con un certo rimpianto per la sconfitta (3-2, appunto dopo gli shootout) patita dal Dobbiaco.

La squadra di Barrasso, che ottiene il primo punto sul ghiaccio di casa dell’Agorà, è rimasta a lungo in vantaggio grazie a due prodezze di Alessio Piroso: il 2-1 interno è arrivato dopo un quarto d’ora e i gialloneri sono restati avanti sino al 47′ quando Alverà ha rimesso le cose in equilibrio. Proprio la seconda rete mastina è servita per scalfire un altro tabù, quello del gol in superiorità, ma anche questa volta gli special team non hanno brillato, perché il Varese ha avuto quattro powerplay ma ne hanno sfruttato uno solo.

Di occasioni varesine mancate, purtroppo, è ricca la cronaca di un match che ha visto gli uomini di Barrasso prendere a lungo in mano il gioco dopo un avvio complicato dalla rete immediata di Rein, con Muraro a salvare subito dopo il possibile 0-2. Poi Piroso, invitato da Caletti, ha impattato il punteggio, cosa che ha fatto innervosire gli ospiti. Lanzinger si è beccato penalità partita per un brutto fallo su Gasparini e la lunga superiorità ha portato con sé il 2-1. Borghi (Marcello: Pietro era out per un leggero infortunio) ha lavorato il disco per De Biasio che lo ha passato a Piroso: bordata di prima intenzione e puck infilato nel sette alle spalle di Burzacca.

Nel terzo centrale i Mastini fanno e disfano: la serie di occasioni sbagliate è chilometrica, con quella di Tilaro – solo davanti a Burzacca – a rappresentare bene l’impalpabilità giallonera davanti alla gabbia altoatesina. C’è anche tempo per un palo accarezzato da Bertin e per un miracolo del goalie ospite su un tiro a botta sicura di Borghi, e alla sirena è ancora 2-1.

Stessa musica nel terzo periodo fino a quando – a 12′ dalla fine – Alverà scarica in porta un disco che supera Muraro, coperto da compagni e avversari. Il Varese prova a segnare di nuovo, gioca un buon hockey ma la solfa è sempre quella: manca il gol, e così le squadre vanno all’overtime dopo un salvataggio in extremis di Schina. Le reti restano bianche anche nel prolungamento, con Burzacca che a 10″ dalla fine evita il ko ai suoi. Si va ai rigori: segna subito Crepaz, poi i portieri sono protagonisti e al Dobbiaco basta quello per portarsi via due punti, contro il solo rimasto in tasca ai Mastini.

MASTINI VARESE – DOBBIACO ICEBEARS 2-3 SO

(2-1; 0-0; 0-1 – 0-1) RETI: 2.55 Rein (D), 5.42 Piroso (V – Caletti, M. Borghi), 15.43 Piroso (V – De Biasio, M. Borghi); 47.15 Alverà (D – Volgger, Wieser). Rigori: V 0-5, D 1-5 (Crepaz). VARESE: Muraro (Mordenti); Schina, Bertin, Belloni, E. Mazzacane, Della Torre, De Biasio; Piroso, Caletti, M. Borghi, Cordin, Vanetti, Tilaro, Allevato, M. Mazzacane, Fornasetti, Gay, Gasparini, F. Salvai. All. Barrasso.

ARBITRI: Lottaroli e Volcan (Cristeli e Lisignoli).

NOTE. Penalità: V 6′, D 31′. Superiorità: V 1-4, D 0-3. Spettatori: 237.

RISULTATI (9a giornata) Alleghe – Appiano 3-0; Bressanone – Valdifiemme 3-5; VARESE – Dobbiaco 2-3 OT; Unterland – Como 7-0. Rinviata: Caldaro – Pergine.

CLASSIFICA: Unterland 20; Valdifiemme, Caldaro* 18; Alleghe 13; Pergine*, Dobbiaco 14; Bressanone 11; Como 10; VARESE 7; Appiano 4.

* una partita in meno.